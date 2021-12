Gf Vip, rissa tra Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis? Ciò che ancora non sapete: dettagli piccantissimi

Ivan Rota Ivan Rota Vai al blog

Alcuni concorrenti al GF Vip avevano preparato una cena con cibo sardo. I protagonisti della serata hanno però lasciato i piatti e le stoviglie sporche nel lavandino . Alla vista di tutto questo Katia Ricciarelli ha perso le staffe e ha cominciato ad inveire inizialmente contro Davide Silvestri, reo secondo lei di non partecipare più alle pulizie. Appena dopo ha rivolto la sua ira verso Jessica Selassié che si é scusata. Si sono peró chiesti come mai non se la prende con Soleil che non fa niente in casa….

Scazzo al GF Vip: Alfonso Signorini ha tolto la parola a Sonia Bruganelli che ha lasciato lo studio. L’opinionista é rientrata dopo un’ora e il conduttore le ha chiesto un’opinione su Alessandro Basciano, ma lei ha fatto spallucce dicendo che era contenta di riavere la parola, ma di non avere niente da dire non conoscendolo bene. Signorini ha ripetuto di averle tolto la parola e lei ha detto: “Povera Sonia, le ho tolto la parola”. Pronta la risposta della Bruganelli: “No,non è che mi hai tolto la parola, è il modo che non è stato molto carino“.

Dopo il penoso video di slinguamanti di Alex Belli e la “moglie” Delia Duran, arriva nella casa del GF Vip Wendy, la mamma gnocca di Soleil Sorge che fa una sorpresa alla figlia e ha un confronto con Belli al quale rimprovera di aver preso in giro la figlia creando il famoso teatrino già prima di entrare nella casa. Soleil lo affonda dicendogli di smetterla di andare con la moglie in tutti i programmi televisivi.

Gianmaria Antinolfi lascia ( per modo di dire) Sophie Codegoni, ma le chiede di rimanere amici. É geloso di Alessandro Basciano, il nuovo arrivato dai denti rifatti e poi confida i suoi drammi alla sua ex Soleil Sorge. Una sceneggiatura scontata che porterà alla fine a una nuova coppia: Basciano e Sophie.

Emozioni al Cenacolo di Arturo Artom quando il tenore Dave Monaco ha intonato 'Uomino soli' per omaggiare Red Canzian, storico batterista e voce dei Pooh che aveva appena finito di illustrare la sua nuova opera musicale 'Casanova' che debutterà a Gennaio. A sorpresa Red ha iniziato a duettare con Dave tra lo stupore dei presenti tra cui Roberto Burioni e Paolo Ruffini con ovazione finale e richiesta di bis!

Ormai il bar Ca'puccino di porta Venezia è diventato il luogo più esclusivo della città di Milano. L'altra sera si sono visti Barbara Buchet in tutta la sua classe e bellezza. Un altro famoso habitué è Tommaso Zorzi, il vignettista Forattini, Mara Venier. L'insuperabile Cristiano Malgioglio con i suoi colori sempre accesi che spiccano dalle grandi vetrate del locale. Gioventù a go go ... dell'allegria riesce a regalare al locale molta gioia. La cosa più curiosa che durante le riprese del film House of Gucci si è affacciata nel locale anche la celebre attrice Lady Gaga ha voluto intrattenersi con gli ormai famosi Capuccini degustando un delizioso cannolo siciliano, per ricordare la sua terra di origine. Uno staff di 16 persone. In cucina una degli chef più cool di Milano: Simona Ion.

La maggior parte dei milanesi ha scelto il Parioli per le cene di Natale grazie alla musica dal vivo con i dj più famosi alla console, da Ben DJ ai Twins . Accolti dalla raffinata “patron” Francesca Leggieri, si entra in un luogo magico con mille lucine. Qui sono di casa personaggi come Lea Seydoux e Emma Stone.La cucina è quella della tradizione italiana, con tanti piatti tipici della capitale, e non solo. Tutti i sapori che portano in tavola sono selezionati con cura ed esaltati dalla maestria degli chef. Vocazione per la cucina romana e grande amore per il divertimento: ogni sera al Ristorante Parioli si mangia e ci si diverte. Momenti spensierati per tutti e coinvolgenti.

Serata natalizia da Cesarina Ferruzzi con tanto di concerto del maestro Leonardo Moretti. In casa ha ricevuto alcuni amici tra cui Daniela Iavarone, Clotilde De Santis , la dietologa Evelina Flachi, l’attore Emanuele Fortunati, Raffaello Tonon. Té natalizio a casa di Violeta Octolan che elegantissima ha ricevuto gli ospiti in un’atmosfera magica con un albero innevato. ,

Il pubblico ieri sera ha salvato Lulù Selassié, la ragazza con la borsetta e lei logico salva il suo amore Manuel Bortuzzo sul quale continuano i dubbi per il radicale cambio di comportamento: prima stanco di Lulù, la nomina due volte, poi di botto baci e abbracci da mattina a sera. Inoltre, nella notte, là Selassié confida che Manuel non apprezzerebbe i commenti social del di lui padre.

E per finire ecco la gatta morta: sulla scia della celeberrima Marina La Rosa, prima Miriana Trevisan, fa il tira e molla con il povero Nicola Pisu e lo condanna all’ eliminazione, ora ripete il copione con Biagio D’Anelli. Speriamo che almeno lui si salvi dalle strategie di questa mantide…

E alla fine entra in casa Baru che potrebbe riservarci delle sorprese nel gioco delle coppie. Barù, all’anagrafe Gherardo Gaetani dell’Aquila d’Aragona, nobile e nipote di Costantino Della Gherardesca é un seduttore seriale che abbiamo già visto a Pechino Express in coppia con lo zio. Tra le sue conquiste persino Maria Carla Boscolo, la too model italiana più conosciuta nel mondo. Soleil Sorge ci metterà gli occhi (e le zampe) sopra? Per ora lei si diverte sopra e sotto le coperte con Basciano.

LA GRANDE INVASIONE DELLE RANE” il libro di ELIANA MIGLIO a Milano! La presentazione nello spazio espositivo SpazioBigSantaMarta. Con l’autrice, Eliana Miglio, la giornalista Giulia Cerasoli, la scrittrice Sibyl von der Schulenburg con la lettura di Federica Simonelli , attrice e doppiatrice.

A fine presentazione un cocktail che ha consentito agli ospiti di ammirare la nuova mostra di pittura allestita nello spazio con artisti dal ‘400 al ‘900 tra cui una meravigliosa tela rossa di Lucio Fontana.

Cena natalizia al Parco dei principi per la conduttrice di uno mattina in famiglia lunedì 20 dicembre a Roma. Trenta ospiti seduti intorno ad un tavolo imperiale decorato con tralci di melograno, candelieri d'argento e di cristallo, file di perle, rose rosse e alberelli natalizi mignon con un menù firmato dallo chef stellato Francesco Bonanni a base di risotto al radicchio, tartufo, millefoglie di manzo, crumble alla castagna, patanegra, patate viola e sfera di cioccolato al Baileys Il tutto innaffiato da bollicine italiane e rosso di Montalcino. Coadiuvata dalla party planner Laura Califano, Monica setta ha allestito una cena da sogno con tanto di maxi panettone al flambeau e regalo sotto il gigantesco albero di Natale per i suoi ospiti. Tra questi le amiche Serena Autieri, Monica giandotti, Rosanna Lambertucci, il professore Giampaolo Tortora, responsabile del polo oncologico del Gemelli, uno degli scienziati italiani che il mondo ci invidia; il vicepresidente condacons avvocato Vincenzo Rienzi, il direttore di Isoradio Angela Mariella, il banchiere Giuseppe Sciscione con la moglie Annamaria, professori Luigi MASONI, primario chirurgo del San Carlo di Nancy e Luigi Perniola, il commercialista Gianluca Timpone, la mamma di Monica Liliam setta e la figlia Gaia torlontano, i cugini Giuseppe e Sabrina Melchiorre .

Grande Silvia Toffanin a Verissimo: “No non ci credo Delia, quindi l’hai perdonato sul serio? No vabbè sei un genio Alex Belli, io non so cosa fai alle donne. Io mi aspettavo che nemmeno entrasse e invece vedo che ti ha perdonato”. Belli prova a giustificarsi dicendo di aver perso la direzione è di avere gestito male la cosa e la Toffanin si stupisce:” Hai perso la direzione per un piccolo momento? Direi che non hai perso la rotta per un piccolo momento. Molti dicono che reciti anche nella vita di tutti i giorni. Tu parli sempre con questo vocione profondo? Diciamo che è un po’ impostato, c’è un’impostazione teatrale, un pochino dai”.



Una festa di Natale per i senzatetto della Stazione Centrale di Milano, in tutta sicurezza e in versione ridotta: si svolgerà alla Vigilia, venerdì 24 dicembre, a mezzogiorno, davanti al Memoriale della Shoah - Binario21, in piazza Safra 1. “É un evento significativo ricco solidarietà, di fratellanza e di spiritualità, che organizziamo da 27 anni - dice Mario Furlan, fondatore dei City Angels – Saranno presenti i clochard della Stazione, alcuni dei quali dormono proprio di fronte al Memoriale. E invitiamo i milanesi a partecipare a questo momento, che incarna lo spirito natalizio d’amore e d’unione”.Alle ore 12 si svolgerà la preghiera interreligiosa: pregheranno insieme Don Claudio Burgio, il sacerdote che nella sua comunità accoglie i giovani fragili e problematici; gli imam Abd Al Sabur Turrini, Vicepresidente dell’Unione Islamica Italiana, Maryan Ismail, Mohsen Mouelhi e Khaled Elhediny; Rav Levy Hazan; l’esponente della Chiesa valdese e metodista Costantino Sbacchi; il pope ortodosso Padre Ambrogio Makhar; e il monaco buddista Lama Rimpoce. Per cercare non ciò che divide, ma ciò che unisce. E per portare un messaggio di speranza in questo momento così difficile.Porteranno il loro saluto la madrina dei City Angels, Daniela Javarone; i nuovi testimonial dell’Associazione Simona Ventura e Walter Nudo, insieme con lo storico testimonial Stefano Chiodaroli; il Presidente della Comunità ebraica di Milano, Walker Meghnagi, e il Vicepresidente, Ilan Boni; l’Assessore ai Servizi Sociali della Regione Lombardia, Alessandra Locatelli, il Consigliere regionale Giulio Gallera e l’eurodeputato Pierfrancesco Majorino. Saranno presenti anche il Presidente dell’Anpi milanese, Roberto Cenati, il Direttore dell’Ordine degli Avvocati Carmelo Ferraro, i Vicepresidenti del Consiglio comunale Roberta Osculati e Riccardo Truppo e i consiglieri comunali Luca Bernardo, Diana De Marchi, Carlo Monguzzi, Daniele Nahum, Monica Romano e Valerio Pedroni.Dopo la preghiera, alle 12,30, verranno distribuiti generi alimentari, tra cui i panettoni donati ai City Angels dal Prefetto di Milano e da Coop Lombardia. I City Angels sono stati fondati a Milano nel 1994 da Mario Furlan, docente universitario di Motivazione e Crescita personale. Sono presenti in 21 città italiane e a Lugano, Mendrisio e Chiasso, in Svizzera, per un totale di oltre 600 volontari, di cui più della metà donne.

“Dagli scarabocchi alla firma” è il nuovo libro di Candida Livatino spesso ospite dei programmi Mediaset che ci spiega:” Dal modo in cui scriviamo, da come occupiamo lo spazio rispetto ai margini, dal tipo di forza che imprimiamo e dai tanti segni che lasciamo sul foglio di carta possiamo cogliere gli aspetti più profondi della nostra personalità e del nostro stato d’animo. Sta all’abilità di chi conduce l’analisi grafologica capire quello che è strutturale e quello che invece è legato al momento. Questo manuale racchiude strumenti comprensibili anche ai non addetti ai lavori e una prospettiva ogni volta differente per raggiungere un unico obiettivo: conoscere meglio se stessi e gli altri. Spesso parlando al telefono disegniamo degli scarabocchi, a volte comprensibili a volte no. Quello che conta è che quel gesto, in apparenza senza significato, risponde a un nostro profondo e misterioso bisogno. Il lettore troverà anche l’analisi delle firme e delle grafie di personaggi della politica, della cultura, dell’arte, dello sport e della cronaca nera.”

Sapienza sartoriale e qualità ineguagliabile caratterizzano da sempre la storia del celebre marchio di sartoria 100% Made in Italy SARTORIA DOMENICO CARACENI. La boutique sartoriale, conosciuta in tutto il mondo, per la sua unicità e per i nomi che hanno scelto le sue creazioni, re e regine come il Principe del Galles, il Principe Ranieri di Monaco, personaggi importanti come Aristotele Onassis, Stavros Niarchos, Gianni Agnelli e ancora star del cinema internazionali quali Tyrone Power, Humphrey Bogart, Gary Cooper, Cary Grant, Sharon Stone e Pierce Brosnan, presenta in occasione del Natale 2021 tre grandi novità.Un importante ampliamento della gamma prodotti, sempre fedele al DNA aziendale, permetterà ai clienti SARTORIA DOMENICOCARACENI di indossare un vero e proprio Total Look Domenico Caraceni.La storica sartoria, nota con i suoi capi tailor made dalla vestibilità unica, espande la sua sapienza nel mondo perfume e homewear.Una fragranza tailor made: Domenico Caraceni 1913 fragranza dalle note fresche e verdi. Aromi naturali dall’Artemisia al Muschio di Quercia. Grande novità per il brand: è rivolto sia a un pubblico maschile che femminile. La fragranza è creata in Italia, da Domenico Caraceni con Fabrizia Marinelli direttore creativo della fragranza.Per il lancio Domenico Caraceni 1913, vero Must Have delle wishing list Xmas 2021 per lui e per lei, è stato creato un video emozionale realizzato sotto la regia della Direttrice Artistica del brand Virginia Campagna e grazie alla collaborazione dell’Hotel Principe di Savoia, cornice dei più ricercati salotti milanesi e pilastro dell’hôtellerie meneghina.

Grande successo a Lamezia Terme per il CHRISTMAS PARTY 2021 la serata-evento organizzata ed ideata dal noto web influencer "Il Blog del Marchese" e la stilista Elena Stella, insieme all’associazione ALBA. Dress code: glam con un tocco di rosso. Le sale interne del locale un tripudio di stelle di natale e ciclami, naturalmente rossi, il tutto condito dalla musica swing dell’affermata cantante Irma Calabrò.Momento clou della serata l’asta di beneficenza. Battuti oltre 50 lotti dono di aziende locali e professionisti. Tra i Top Lot i gioielli donati da GB Spadafora, dal Maestro Riverso e dalla Gioielleria Caputo. Lo scopo dell’evento è stato quello di raccogliere fondi, che attraverso l’associazione Alba, serviranno a sostenere alcune famiglie meno fortunate della città.

L’arte divinatoria. Tra sacro e profano, un dono che fa discutere. Daniel Missori, il “dono” pare lo abbia davvero . Cartomante, astrologo ed angel coach, punto di riferimento di persone in difficoltà o semplicemente curiose di conoscere il loro futuro e di tanti, tantissimi personaggi famosi. Lui definisce così la sua missione:”nessuno possiede la verità assoluta tra le mani; l’arte della divinazione puó essere esercitata in varie forme, la cartomanzia e l’astrologia possono fornire a mio parere delle indicazioni e dei consigli validi ,su come affrontare le diverse possibilità di ogni singolo individuo e, comprendere come sfruttare al meglio il proprio potenziale per un futuro positivo, ovviamente esiste poi il libero arbitrio di ciascuno di noi.Una previsione astrologica per il 2022? Quali saranno i segni più fortunati? Lui dichiara senza ombra di dubbio:” i segni di terra, toro ,vergine ,capricorno”.



Un Santo Natale pieno di doni per i bombini dell’istituto dei tumori di Milano.Ivan Szydlik e Lorella Maselli, hanno consegnato diversi regali ai piccoli degenti del reparto. Un moderno babbo natale ed una befana fuori dagli schemi, sono stati i protagonisti di questo bellissimo gesto. “ voglio pensare anche ai meno fortunati” ha dichiarato Ivan che è solito compiere questo gestì pieni di altruismo e generosità. Un sorriso per chi sta soffrendo, non risolve ma distrae dalle difficoltà, anche solo per poco.