Gf Vip, quelle voci (pazzesche) su Pippo Baudo: Mediaset, un colpo clamoroso

Foto: Pippo Baudo

26 gennaio 2022 a

a

a

Sarebbe una vera bomba: si vocifera che Pippo Baudo potrebbe entrare nella casa del Grande Fratello Vip per una sorpresa all’ex moglie Katia Ricciarelli con la quale è tornato in buoni rapporti.

Sono passati giorni dalla pubblicazione del comunicato stampa in cui Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi annunciavano la loro separazione, ma la cosa continua a destare interesse sul web. I gossip non si fermano neanche nel giorno del compleanno della conduttrice svizzera. A far “parlare” lo schivo Tomaso è stato proprio l’evento speciale in cui Michelle per la prima volta ha spento le candeline senza suo marito. Per augurare buon compleanno alla sua ex moglie, lo stesso imprenditore ha pubblicato una foto sul suo profilo Instagram in cui ha scritto: “Auguri ad una donna fantastica”. Girava voce che la showgirl fosse tornata da Eros Ramazzotti, ma l’ex marito della Hunziker ha smentito un loro ritorno di fiamma pubblicando un video ironico in cui dice:” Questo è un paparazzo che mi sta fotografando con un’amica. Non è la mia fidanzata. E non sono fidanzato. Sono libero. Libero: free, free, free.”

Da “C’era una volta il West” a “Cavallina a Cavallo”. Nel film “Ennio”,dedicato da Giuseppe Tornatore a Ennio Morricone,si passa dalle storiche colonne sonore alle collaborazioni del maestro con Gianni Morandi. Manca peró un tassello “fondamentale” che al trasversale Morricone avrebbe fatto sicuramente piacere ovvero la canzone che arrangiò per Ilona Staller alias Cicciolina. Il titolo? Cavallina a Cavallo. Il sottotitolo? Più su, sempre più su. Un insieme di sospiri molto “stalleriani”.

Accusare una persona di portare sfiga é la cosa più brutta che si possa fare. Lo ha fatto Nathalie Caldonazzo al GF Vip parlando di Soleil Sotge a Miriana Trevisan:“Con me si è comportata malissimo. Mi ha detto di spostarmi dal divano, eppure c’era posto per tutti. Preferisco brutta luce ma energie positive, per carità. Si tenesse tutto il suo trono. Non ho nessuna voglia di stare vicino ad una persona così come lei. Io non avevo nessun problema con Soleil. Prendi anche tu le distanze, le energie che arrivano… mi arriva un qualcosa di negativo, quindi non le voglio e le scanso da me”. Questo é forse un caso in cui la squalifica sarebbe stata opportuna. Perlomeno la Caldonazzo é finita in nomination con Federica e Baru. A quest’ ultimo le “hocus pocus” della casa ( le finte principesse Lulú e Jessica, la “sensitiva” Miriana e l’irritante Caldonazzo) non perdonano di avere molta simpatia per Soleil.

Adriana Volpe continua a sbagliare e si dice offesa da Sonia Bruganelli, prende la parola e spiega: “Ha detto che la seguo come se fossi la sua cagnolina. Ha parlato la Marchesa del Grillo, che tanto può dire quello che vuole, perché il cognome è Bonolis. Peccato che non hai l’ironia di tuo marito, non ti ci avvicini proprio”. Sonia per tutta la vita.” Ieri sera tra le due atmosfera meno tragica del solito. Sonia Bruganelli ha salvato Soleil mentre Adriana Volpe ( guarda caso) ha salvato Delia.

Una nuova coppia di fatto nel mondo della televisione. Mara Venier ha fatto scintille con Fabio Fazio a Che Tempo che Fa. Sembra che Fazio abbia acquisito il fascino nazional-popolare della zia di tutti.A quando un programma in tandem? Se ne parla. E con loro la signora Coriandoli, alias il mitico Maurizio Ferrini.



Telenovela. Il triangolo continua e si parla di “poliamore”.Ma perché al GF Vip si continua a chiamare moglie Delia Duran? Non é assolutamente sposata con Alex Belli. Solo un matrimonio “spirituale” (dopo la chimica artistica) come lo ha definito la quasi ex (vera) moglie di Alex ovvero Katarina Raniakova. Inoltre perché non è stato detto di Mirko Gancitano, il migliore amico di Belli e compagno di Guenda Goria che a Pomeriggio 5 , ospite di Barbara D’Urso ha espresso qualche perplessità per l’atteggiamento di Delia ed ha confessato che lei e Alex sono poliamorosi. Inoltre Delia dice che le piace Baru che da persona intelligente non da corda all’ attrice senza copioni: dopo il triangolo niente quadrilatero. Ecco cosa dice l’amico Mirko: “Se loro due sono una coppia aperta? Sì vivono un amore molto libero fin dall’inizio.Belli é rientrato ieri sera nella casa del GF Vip per chiarire con le sue due donne che però sono rimaste ancora più confuse.Delia, diventata per ora amica di Soleil ha rifiutato l’anello che il “marito” le ha portato. Soleil ( che la scorsa settimana si é commossa alla lettera inviatale dal padre) é finita in nomination, ma ieri é stata resa immune da Kabir Bedi. Grande “tigre della magnesia”.

Nonostante tutto ciò, Delia Duran dice che il “marito” Alex Belli non l’ha mai tradita. E allora il poliamore? La sceneggiatura sta fuggendo di mano. Pare che i protagonisti di questa telenovela avessero pianificato tutto prima dell’inizio del GF Vip. Quindi siamo assistendo non a un reality , ma a una fiction. Delia che dice di aver subito violenza fisiche, di aver avuto il conto corrente svuotato poi confessa. : “A me piacciono le donne, lo posso anche dire senza pudore, è normale questa cosa “.Scena madre Alfonso Signorini che caccia dallo studio il grande attore Belli. Grande Baru che chiede di smetterla con questo teatrino.

Stefano Bettarini scatenato contro il GF Vip e Alfonso Signorini:“Questo programma prima era un viaggio introspettivo: un percorso alla scoperta dei personaggi stessi… Con le loro fragilità, le loro debolezze e perché no, i loro errori. Sicuramente qualcosa di molto più credibile e interessante.– riporta Biccy – Oggi invece non conta più quello che avviene nella casa, ma chi CONDANNERÀ o ASSOLVERÀ il “DESPOTA”all’interno del programma, con storie finte, gossip dando fine a quello che ERA un programma con contenuti. Da GF Vip a MARKETTE…. Peccato non ci sia Chiambretti”. Anche meno…

Quanto ha guadagnato Carmen Russo per stare al GF Vip? Si parla di circa 7mila euro a settimana . Un cachet come quello che starebbe ancora percependo Miriana Trevisan che invece è ancora in gioco.Considerato che Carmen è rimasta in gioco diversi mesi, è facile immaginare che si sia portata a casa una cifra da capogiro. Ma andate a lavorare…

Haters contro Barbara D’Urso dopo che ha pubblicato una foto al parco in mini short:” Nessuno mette in dubbio che tu sia una bella donna, ma non ti sembra il caso di smetterla di fare le stesse cose che fa una ragazzina?”E ancora: “Che peccato vedere che sta diventando una caricatura!”, “Che ridicola!”, “Classico abbigliamento da parco…”, “Ripigliati! La nostra età è bellissima ma inseguire la giovinezza passata non ha senso!”, “Ma quanti gradi ci sono?”. Intanto purtroppo per lei gli ascolti del suo Pomeriggio 5 continuano a non decollare. Nello stesso orario della giornata le persone continuano a preferire La Vita in Diretta e anche il ritorno di “Barbarie” non ha cambiato gli ascolti . Ieri sera a Pomeriggio Cinque un teatrino da isteria: Paolo Brosio invasato che urlava contro il prete che definisce satana i no vai. La conduttrice é intervenuta , ma era troppo tardi. Per Brosio serviva un esorcista.



Al Teatro Manzoni è in scena fino al 30 gennaio il “Don Chisciotte” della compagnia Nuovo Teatro ispirato al romanzo di Miguel de Cervantes Saavedra e riscritto da Roberto Aldorasi, Alessio Boni, Marcello Prayer, Francesco Niccolini che ne firmano anche la regia: protagonisti Alessio Boni e Serra Yilmaz, l’attrice turca già musa di Ferzan Özpetek (la vediamo in “Saturno contro” e “Le fate ignoranti” tra i vari). Un successo, grazie anche a questa insolita coppia di attori, come non se ne vedeva da tempo. E i due acclamati come divi con richieste continue di foto e autografi.

“Ema Ess Unit - We Must Be United”, è il nuovo lavoro di Pippo Venditti e Luciano Barletta, un documentario sul Calciocavallo Football Club, la squadra di calcio più matta d’Italia, formata da giovani molisani emigrati a Milano, diventata popolarissima grazie a numerose apparizioni televisive e social. Venditti & Barletta confermano la loro personalità dopo le tre stagioni della pluripremiata “La Banda della Masciona” (web serie indipendente a cui hanno partecipato, tra i tanti, Fiorello, Peppe Vessicchio e Maccio Capatonda), lo spettacolo teatrale “Io non sono tua Madre”, due videoclip e il film “È Come Stare a Casa”.

Un Ristorante ( non solo) Romano a Milano. La cucina è quella della tradizione italiana, con tanti piatti tipici della Capitale, e non solo. Tutti i sapori che portano in tavola sono selezionati con cura ed esaltati dalla maestria degli chef, fedeli e fantasiosi interpreti del patrimonio della cucina del Bel Paese. Vocazione per la cucina romana e grande amore per il divertimento: ogni sera al Ristorante Parioli , in via Felice Casati 45, si mangia e ci si diverte con mucida dal vivo e Dj Set. Momenti spensierati per tutti e coinvolgenti grazie anche a Francesca Leggieri, anima del locale.

Stanno poco a poco tornando le serate a Milano. All’ Hotel Excelsior Gallia , la famiglia Cerea del mitico e stellatissimo ristorante Da Vittorio a Brusaporto, ha organizzato “ la serata del bollito”. E’ stata anche l’occasione per ricordare il libro scritto da Francesco Cerea “Fuori dal Ristorante”. Francesco Cerea, secondogenito dei fondatori Vittorio e Bruna, ha scelto di lavorare "fuori dal ristorante" e di occuparsi della ristorazione esterna. Il ristorante del Gallia é uno dei migliori di Milano. Godetevi un cocktail e una selezione di deliziosi canapè al Terrazza Gallia Bar & Lounge con una vista unica e suggestiva sulla città di Milano. Dopo l'aperitivo, l'esperienza prosegue al Ristorante Terrazza Gallia dove potete degustare il meglio della cucina italiana, grazie all'abilità dei nostri Chef, i fratelli Lebano, e alla consulenza appunto dei fratelli Cerea, tre stelle Michelin. Personale gentilissimo grazie alle direttive del grande direttore Marco Olivieri. Il sala il quotatissimo sommelier Paolo Porfidio.

Ha fatto della sua passione un vero e proprio business, l’imprenditore Ivan Szydlik, che è stato inserito nella classifica italiana businessman, tra i cento più ricchi d’Italia.

Ivan, amico del noto Fiorenzo Barindelli, artista e quotato collezionista di Swatch, deve proprio a lui la sua passione per gli orologi di lusso e l’inizio della sua florida attività.

Da anni nel mercato del lusso ma ancorato a valori saldi e con tanta, tantissima umanità. Persino l’istituzione milanese lo ha ringraziato pubblicamente in un convegno, per le sue iniziative benefiche a favore dei meno fortunati.

A Forte dei Marmi Inaugura la Mostra di Andy Warhol

Non poteva inaugurare meglio l'anno 2022 Villa Bertelli a Forte dei Marmi : la mostra Andy Warhol e New Pop a cura della Fondazione Mazzoleni, con il patrocinio del Comune di Forte dei Marmi e della delegazione di Pisa dell'Ordine dei Cavalieri di Malta.

A partire dall’inaugurazione di venerdì 28 Gennaio la mostra si protrarrà per 4 Mesi terminando il 29 Maggio 2022.

La vita del Padre indiscusso della Pop Art è piena di aneddoti da condividere per meglio far comprendere il suo genio, la sua creatività e il suo carattere

In questo progetto molte sono state le realtà coinvolte, basti pensare all’azienda Fiam che scelto di realizzare una Limited Edition multicolore firmate da Roberto Gatti di Fiam in onore della celebre Pop Art della Sedia Spaghetto che è entrata nel 2019 al Design Store del Museum of Modern Art (MoMa) di New York che in esclusiva verrà proposta dalla Fondazione Mazzoleni, nata anche con l'obiettivo di sostenere e promuovere a livello nazionale ed internazionale l'immenso mondo dell’arte, principalmente made in Italy, e che ovviamente verrà esposta in Villa Bertelli per tutto il durare della mostra.

I fratelli Giannetti punto di riferimento della sartoria romana con destrezza e manualità, unite all'esperienza che da sempre contraddistinguono le loro creazioni, hanno realizzato per l'occasione una camicia speciale in onore di Andy Warhol inserita in una cornice come una vera e propria opera d'arte, che verrà messa in vendita e il ricavato donato ad un ente benefico scelto dal Comune di Forte dei Marmi.

L'amministrazione comunale, e il Sindaco Bruno Murzi che da sempre mettono il cittadino al primo posto, hanno concordato insieme alla Presidentessa della Fondazione Mazzoleni, Simona Occioni e il presidente di Villa Bertelli Ermindo Tucci l’ingresso alla mostra gratuito per i residenti e per tutti i ragazzi under 18.

Molti sono i mesi di preparazione in cui tutto il team ha lavorato alacremente per portare in Versilia questa mostra nella quale saranno presenti pezzi unici e di sicuro richiamo per i visitatori nazionali e internazionali anche in un periodo non facile come quello che stiamo vivendo.

Sono state molte le aziende sul territorio a promuovere l'iniziativa con entusiasmo, tra le quali Artea Living , Brotini Audi, immobiliare Morinotto, Giulio Garsia private banker sempre in prima linea quando si parla di Arte e cultura ( www.prosperitas.info ), Ekaros Interior Design e il ristoratore Filippo Felice di Bartola titolare dei 2 ristoranti Filippo a Pietrasanta e Forte dei Marmi.

Il coordinamento dei media è gestito da Alessio Musella in collaborazione con la responsabile Comunicazione di Villa Bertelli Jessica Nardini.

I media partner dell'evento sono:

celebreMagazine, www.forte-dei-marmi-org, Exit Urban Magazine, Art & Investments, Artein Magazine, Rinascimento Magazine , Monaco Woman , ArtOnline20



Il 1° e 2 febbraio Filo è a Milano Unica (Fiera Milano – Rho) con i filati di FiloFlow. Vi aspettiamo!

Filo torna a Milano Unica, con il suo spazio dedicato all’interno dell’Area Tendenze del Salone, intitolate in questa edizione “MU Hotel”.

I filati presentati da Filo a Milano Unica sono esclusivamente quelli proposti dalle sue aziende espositrici nell’ambito del progetto di sostenibilità FiloFlow, lanciato ormai da varie stagioni.

Paolo Monfermoso, responsabile di Filo, spiega: “Filo partecipa a Milano Unica ormai da vari anni, nella consapevolezza che la sinergia tra i due Saloni è vitale per dare visibilità concreta alla forza della nostra filiera e accrescerne il valore sui mercati internazionali. È una sinergia che si fonda su due concetti oggi fondamentali per il tessile: la sostenibilità e la tracciabilità, che per Filo trovano espressione nel progetto FiloFlow”.