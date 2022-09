Fabrizio Corona sotto-choc: nello studio di Giletti...

Ivan Rota Ivan Rota Vai al blog

Lo scorso maggio Jake Daniels ha fatto la storia come unico calciatore professionista in attività in UK ad essersi dichiarato gay. Questa settimana è arrivato un altro coming out importante nel mondo del calcio, perché il trentenne Zander Murray ha deciso di uscire allo scoperto.

Sembra il travestito Divine, icona dei film ancora di John Waters, la trans Elenoire Ferruzzi ora al GF Vip: dopo i post contro Sonia Bruganelli, ha confessato che avrebbe dormito volentieri con Antonino Spinalbese, ex di Belen che sembrava poco contento della cosa. Poi Ferruzzi ha confessato che le sue unghie lunghissime sono vere e che si é sottoposta a un intervento di vaginoplastica durato tredici ore.

Come si sa, Adriana Volpe non ha mai legato con Sonia Bruganelli che anche quest’ anno al GF Vip é opinionista mentre la prima ha rifiutato di entrare nella casa come concorrente. Ieri sera ha messo like a tweet su Sonia: “Sonia Bruga che pensava di essersi liberata di Adriana Volpe e prendere la scena e invece si presenta GIULIA SALEMI”. “

Ginevra Lamborghini da tre anni non parla con la sorella “cantante” Elettra che l’ha addirittura bloccata sui social. Dice di non sapere il perché di questo astio. C’ é però chi dice che si sia stato di mezzo un uomo…

Can Yaman si è rifatto che cosa ? Da giorni l’attore turco si è ritrovato al centro di una vera e propria polemica. Sul web sono apparse alcune immagini che fanno sembrare che il divo abbia deciso di sottoporsi a un intervento estetico . Tutti a confrontare le foto: sembra proprio che Yaman si sia rifatto il naso…

É giá una star del web: é il ragno che si è messo a camminare sui fiori raccolti, come voluto dalla Regina Elisabetta , nei suoi giardini. Elisabetta II amava la natura e l’ultimo bouquet che l’ha accompagnata a rivedere l’amato consorte Filippo arriva proprio dalle piante floreali dei giardini della regina.

Fabrizio Corona scopre di essere stato bannato da Instagram in diretta a Non é l’Arena condotto da Massimo Giletti. Come rileva Fabiano Minacci, l’ex re dei paparazzi reagisce in modo colorito:” “Veramente? Mi hanno bannato ancora? Non dite cavolate. Sul serio è successo ancora? Ho 68 messaggi su Whatsapp. Dice ‘è stata effettuata la disconnessione’. Non ci posso credere’. Hey avete provato ad accedere? Sì avevo pubblicato la roba di Totti che mi chiedeva di accettare i suoi messaggi. No ragazzi non è possibile”.

Carolina Marconi , nel cast del Grande Fratello Vip, ha rassicurato tutti via Instagram riguardo le sue condizioni di salute: “ Ieri ho sentito l'oncologo e fortunatamente è tutto ok. La TAC perfetta così come la mammografia e le analisi. Ho fatto un grido di gioia talmente forte che mi hanno sentito fino al nono piano.”

Un fotofrafo, amico di una nota psicologa, dice di essere in possesso di foto hot di una donna dello spettacolo oggi più che mai agli onori (e oneri) della cronaca. Le foto risalgono a quando lei aveva vent’anni. Il tipo un tempo ha venduto a riviste pornografiche gli scatti di un’attrice molto nota di cui la di lei madre firmò la liberatoria visto che la figlia non era maggiorenne. Aiutino: bagnomaria…

Il difensore del Bologna, Kevin Bonifazi e Maria Maria del Mar sono la nuova coppia che fa molto parlare. Pere che la “bombastica” attrice, modella e showgirl spagnola abbia rubato il cuore del giovane calciatore italiano , ex del Torino e dell’Udinese Lui é uno dei più bei della serie A e fa strage di cuori.

In questi giorni tornano alla luce tornano alla luce alcune dichiarazioni che Thomas, fratello di Megan Markle,con la quale non ha più nessun rapporto, pronunciò al Grande Fratello australiano. Mise in guardia il principe Harry dai pericoli che stava correndo: “Nel 2018 avvertii Harry dicendogli che mia sorella lo avrebbe rovinato”. Manco il mago Otelma…

Birthday Party di Maria Rosito, ricomincia il sogno: Anantara di Palazzo Naiadi, ecco la nuova stagione!Un evento nell'evento. Un nuovo inizio per dare continuità a una storia che da anni regala emozioni a romani e turisti. Sulla terrazza del celebre ristorante Tazio, nella suggestiva location dell’hotel Anantara Palazzo Naiadi, si è svolta la festa di compleanno dell’Executive Manager Maria Rosito: un party in grandissimo stile, dove la gioia ha sposato l'eleganza, la dance ha incontrato l'alta cucina e le candeline spente hanno fatto da cornice al rilancio della stagione autunno/inverno della ristorazione gestita da Niko Sinisgalli (il compleanno di Maria è stato l’8 settembre, ma la data della festa è stata posposta a sabato 17 settembre, che è vicina alla data che quest’anno segna la chiusura della terrazza Posh, il 30 settembre). L’evento che ha visto la partecipazione di oltre 300 persone tra amici, volti noti della tv, attori e politici è stato un vero e proprio happenig di settembre.

Infatti, il panoramico rooftop con vista sulla Roma storica di Piazza della Repubblica ha una vista da far strizzare l’occhio. La location invernale di Tazio invece presto inaugurerà il cambio stagione con un nuovo look. Al “Disco Birthday Party” di Maria Rosito sono intervenuti 2 Dj, uno ufficiale di Redbull Cristian Marras a bordo piscina e l’altro dj Brando nella sala grande. Gli invitati in un look trendy chic si sono intrattenuti fino a notte inoltrata deliziati anche dal menu dei piatti più gettonati del ristorante Tazio. Un menu a base di pesce, ma che richiama anche alla tradizione lucana di Maria con la famosa pasta Don Mario, un piatto registrato da lei. E proprio per il piatto forte dello chef Niko Sinisgalli, il piatto che ha portato il suo nome all’estero, c'è da sottolineare una novità assoluta. L'avvio della commercializzazione della scatola delle meraviglie: tutti gli ingredienti per fare a casa un piatto da oscar (Il sugo è già pronto. Basta cuocere la pasta e unire il peperoncino e il pecorino affumicato già tutto dosato per 5 persone). Poi arriverà anche la pizza gourmet, fatta con lievito madre di oltre 100 anni. Un lievito che è stato regalato a Maria e allo Chef in Svizzera da un forno antico.

Champagne per accompagnare tutta la serata e piatti golosi: tartare di salmone con gamberi Kataifi, insalata di mare, coccoli alle alghe, tempure vegetali e di mozzarella, arancini di riso, croissant al salmone, bun di pane con tonno, risotto al lime e champagne.

Il rosso e il bianco sono stati i colori scelti per la serata: la terrazza con le colonne bianche è stata allestita da 1000 palloncini rossi che richiamavano la torta di compleanno, un romatico evergreen pan di spagna con crema ricoperta di fragole e frutti rossi a forma di cuore. Maria Rosito tra gli applausi, abbracci e affetto dei presenti ha spento le candeline indossando un abito bianco corto.

Hanno partecipato alla serata: Alessio Spicolizzi (Ambasciatore dell’industria Creativa per APPMI), Massimo Monaco (il personal trainer dei vip: 6 volte campione del mondo di Bodybuilding), Samuel Peron con la sua compagna Tania Bambaci, Lucrezia Lando, Angelo Madonia, Barbara Bouchet, Sofia Milos, Antonella Salvucci, Mariano Angelucci, lo chef Alessandro Circiello e molti altri amici imprenditori come Walter Scognamiglio proprietario nell’Università Pegaso e professionisti come l’avvocato internazionalista Luca Battistella.

Nonostante le elezioni siano alle porte non sono mancati gli amici di Maria, esponenti politici come Alemanno e molti altri

E per un invito all’insegna del divertimento non sono mancati gli amici esponenti del Vaticano delle varie Ambasciate.

Insomma tante emozioni per chi, ogni giorno, da anni fa vivere un sogno a tavola: non un semplice pranzo o una semplice cena, ma un tocco di magìa culinaria per rendere speciale ogni portata e regalare ai commensali brividi che dal palato arrivano al cuore. Il nuovo inizio di Tazio. Una storia già tracciata ma pronta a seminare futuro. Come sempre, sempre al top.

Ieri nella sala Alessi di Palazzo Marino, si è tenuta la XXII° edizione dei CHI E’ CHI Awards, i premi, ideati e organizzati da Cristiana Schieppatidirettrice del CHI E’ CHI (quotidiano on line www.crisalidepress.it, annuario e newsletter).Patrocinati dal Comune di Milano e Camera Nazionale della Moda i premi, che inaugurano la settimana della moda, sono da anni un riconoscimento autorevole che coinvolge tutta la comunità della moda: imprenditori, designer, uffici stampa, ambassador, manager della comunicazione. Proprio per questo da questa edizione diventano i FASHION COMMUNITY AWARDS – CHI E’ CHI AWARDS 2022 per evidenziare ancora di più il senso di appartenenza a questo importante settore.



I vincitori sono decisi da una giuria che ha assegnato i premi sul tema The Human Touch, il tocco umano che ha motivato la resilienza della moda, le sue strategie per affrontare le nuove sfide su sostenibilità, inclusione, metaverso, arte e ricerca. La giuria 2022 è composta dal membro onorario Cav. Lav. Mario Boselli - Presidente della Fondazione Italia Cina e dell’Istituto Italo Cinese nonché Presidente Onorario della Camera Nazionale della Moda Italiana, Michele Ciavarella – Fashion Feature Deputy Editor Style Magazine Corriere della Sera, Luca Dini – Direttore di F e Natural Style, Emanuele Farneti – Direttore Responsabile Content Hub moda e beauty e Direttore di d, Silvia Grilli – Direttrice di Grazia, Simone Marchetti – Vanity Fair European editorialdirector e Direttore di Vanity Fair Italia, Francesca Ragazzi – Head of Editorial Content di Vogue Italia, Nicoletta Polla-Mattiot – Direttrice di How to Spend It Il Sole 24 Ore, Paola Pollo – Caposervizio e Fashion Editor del Corriere della Sera, Danda Santini – Direttrice di Io Donna e Amica, Maria Elena Viola – Direttrice di Donna Moderna.



Per la prima volta viene assegnato dal Comune di Milano e dal Chi è Chi il premio Fashion & The City, un riconoscimento pensato per valorizzare progetti capaci di rafforzare ancora di più il legame della moda con la città di Milano. Il premio è stato consegnato da Alessia Cappello, Assessora allo Sviluppo Economico e alle Politiche per il Lavoro con delega alla Moda e al Design, a Piattaforma Sistema Formativo Moda ETS, rappresentata da Matteo Secoli, Presidente del Consiglio Direttivo.





I VINCITORI SCELTI DALLA GIURIA:



Premio per il sociale: Alberto Cavalli – Direttore Generale Fondazione Cologni dei Mestieri d’Arte

Premio per l’imprenditoria: Giorgia Rapezzi – Direttore creativo e co-fondatrice di Jato

Premio Elio Fiorucci Designer of the Year Alessandro Michele - Direttore creativo di Gucci

Premio Community Touch: Michelle Francine Ngonmo – Presidente Afro Fashion Association

Premio Top model of the year: Malika El Maslouhi – Modella

Premio alla Carriera – Brunello Cucinelli – Presidente esecutivo e direttore creativo di Brunello Cucinelli Spa

Premio Generazione Z: Tananai – cantautore e produttore

Premio Ambassador Italian Touch: Antonio Marras – Direttore creativo e costumista

Premio Golden Couple: Gea Politi e Cristiano Seganfreddo – Editori di Flash Art

Premio arte e fotografia: Brigitte Niedermair – fotografa

Premio stylist of the year: Nick Cerioni – Rock Star stylist

Premio young designer: Marco Rambaldi – stilista



Assegnati attraverso votazione della community del CHI E’ CHI i premi: Digital Creator Awards a Paolo Stella – Scrittore e Digital Creator, mentre i Premi Barbara Vitti per il miglior ufficio stampa moda e bellezza sono assegnati a Alessio Vannetti Chief Brand Officer di Valentino e Cristiana Villani, Pr Manager Italia di Guerlain Paris.



Official partners dell’edizione 2022 sono: Audi, Filorga, Franciacorta, ITA Airways, Web Eyewear.

Media partner: Condé Nast. Con la partecipazione di Anantara Palazzo Naiadi, Culti Milano, Rocco Forte Hotels, Villa D’Este, Westwing.



AUDI, da anni a fianco del tradizionale appuntamento del CHI E' CHI, conferma ancora una volta la propria presenza in occasione degli eventi che animano la città di Milano. Città del design per eccellenza, in cui creatività e idee trovano spazio e realizzazione, il palcoscenico milanese consente ad Audi di esprimere concretamente il suo DNA, fatto di innovazione e progresso.

Progresso che si traduce per il Brand dei quattro anelli in un approccio che mette l’uomo al centro della progettazione industriale, declinando concretamente il concetto olistico di Re-generation per affrontare e vincere le sfide del futuro, in una avanguardistica reinterpretazione del pianeta, della società e dell’individuo.



FILORGA è il primo laboratorio francese di medicina estetica fondato nel 1978. Filorga è anche una maison che offre trattamenti di haute cosmétique sviluppati con i migliori attivi ispirati alla medicina estetica grazie al savoir-faire eccezionale di maestri formulatori e di un comitato scientifico di esperti. Il brand, official partner del CHI E' CHI Fashion Community Awards, ha omaggiato i vincitori, la giuria e gli ospiti con due collezioni di skincare diventate cult: la routine effetto poli-rivitalizzante NCEF, in grado di agire su tutti i parametri di qualità della pelle, e le maschere in foglio Hydra-Filler Mask, Time-Filler Mask e Lift-Mask, realizzate in fibre innovative ed efficaci in soli 15 minuti, queste ultime ideali per concedersi tre “skip beauty-rituals” tra un appuntamento e l’altro della Fashion Week.

FRANCIACORTA è orgogliosa di essere stata partner dei CHI E’ CHI AWARDS e di aver inaugurato la Milano Fashion Week brindando con i vincitori. Franciacorta non è solo un vino, ma anche un territorio tutto da scoprire, a meno di un’ora da Milano, la capitale della moda italiana.

ITA Airways per la prima volta partecipa a quest’importante cerimonia rivolta alla Community della Moda, da sempre uno dei pilastri per cui l’Italia è riconosciuta a livello mondiale, orgoglio e lustro del nostro Paese. ITA Airways, il vettore nazionale, ha come mission quella di essere a supporto della mobilità degli italiani all’estero e degli stranieri in Italia. Questa collaborazione vede camminare insieme due Ambasciatori nel mondo del Made in Italy con obiettivi e pilastri condivisi, risultando naturale.



WEB EYEWEAR è official partner del CHI E’ CHI AWARDS 2022 per il secondo anno consecutivo, presente con un modello sole della nuova collezione eyewear.



CONDÉ NAST ITALIA, media company che raggiunge un’audience profilata grazie alle numerose properties omnichannel dei suoi brand iconici, è media partner dell'evento.



ANANTARA PALAZZO NAIADI offre un soggiorno per due persone nel cuore di Roma all'interno del suo spettacolare palazzo neoclassico del XIX secolo, costruito sopra i resti delle Terme di Diocleziano con vista su piazza della Repubblica. Il premio include anche una cena con wine pairing a cura del loro sommelier e un trattamento benessere presso l’esclusiva Anantara SPA.



CULTI MILANO, brand fondato a Milano da Alessandro Agrati nel 1990, ricorda alla giuria e ai premiati del CHI E’ CHI Awards che Milano è la culla dello stile e della moda e della cultura d’ambiente. Il nuovo formato da 2.500fml è la novità della stagione 2022, nel diffusore “Stile”, divenuto oggi un’icona nel mondo delle fragranze.



ROCCO FORTE HOTELS omaggia un soggiorno in una delle sue destinazioni italiane.



VILLA D’ESTE apre la sua location prestigiosa e dal fascino senza tempo, situata nel suggestivo scenario del Lago di Como, per un soggiorno per due persone con a disposizione tutti i servizi dell'Hotel, incluso lo Sporting Club. L’offerta comprende, inoltre, una cena di 3 portate con vini selezionati dal sommelier presso l'elegante ristorante Veranda, con la sua splendida vista sui giardini dell'albergo e sul lago.





In Town Versilia Life Style Mag la nuova idea editoriale

Veloce, fluida , poche righe per raccontare qualcosa che rimane in testa.

Formato cartaceo unico e inconfondibile, in 5 minuti leggi e fai tua la curiosità che non sapevi.

Questa è l’idea avuta dall’editore Alessio Musella che fin dal primo numero di Luglio ha destato curiosità in una Forte dei Marmi da sempre frequentata dal Gotha Italiano e non solo che anche nei week end invernali non mancano di certo ).

Periodico mensile a tutto tondo in pieno lifestyle, poche informazioni che spaziano dalle bellezze del territorio, al food, alla ristorazione, ma non mancano i grandi brand raccontati attraverso le loro migliori creazioni, con la sua versione online da poter scaricare dal sito www.intown-versilia.info, sito che diventa portale di informazione relativamente a quanto accade in Versilia a differenza degli argomenti trattati sul cartaceo che hanno informazioni di carattere decisamente nazionale e internazionale.

Nei primi 3 mesi di vita già molti sono i Brand che sono stati inseriti raccontando piacevoli aneddoti sulle loro produzioni migliori Daytona Paul Newman, Ferrari 250 GTO, Lamborghini, notizie su luoghi storici della Versilia, la nascita della Capannina, Villa Bertelli , La Versiliana, la focacceria da Valè , l’ultimo libro fotografico di Ray Morrison, Banksy un’eccellenza italiana come la Camiceria internazionale Giannetti di Roma , l’imprenditore Michael Rothling con le sue idee innovative tra le quali il Monopoly dedicato alla perla della Versilia, come testimonial d’eccezione nel raccontare il Dresscode maschile l’ambassador Niccolò Cesari, e molto altro.

Quando le idee sono buone l’editoria non soffre