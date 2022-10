"Senza pal***e". Rissa tra intellettuali al GfVip

Ivan Rota Ivan Rota Vai al blog

La lista degli ex celebri di Antonella Fiordelisi , ora nella casa del Grande Fratello Vip , sembra una lista della spesa, e dopo Francesco Chiofalo, Ignazio Moser e Stefano De Martino ecco che arriva anche il nome di un famosissimo conduttore. Pare infatti che prima di entrare nella casa del GF Vip la bella influencer abbia frequentato Massimo Giletti.

Al Grande Fratello Vip ci risiamo con il caso Pamela Prati/Mark Caltagirone ma ora non se ne può piú . Ieri sera, grazie a due audio mandati in onda, siamo riusciti anche a sentire la voce del presunto Mark, ma niente di nuovo. O la di chiarisce una volta per tutte o é meglio lasciar perdere.

Pamela Prati aveva detto di non essere stata pagata per lo ospitate sul caso Mark Caltagirone, ma ora ha corretto il tiro: “ Sì, sono stata pagata, io sono un'artista, faccio spettacolo da quarant’anni anni, c'è un cachet. Solo quando ho scoperto che Mark Caltagirone non esisteva davvero non mi sono più fatta pagare, non ho accettato più soldi". Amen. Inoltre Pamela Prati non sarà indagata per il reato di sostituzione di persona, ma solo sue due ex agenti.

Altro momento “topico” il litigio tra Antonino Spinalbese ed Edoardo Donnamaria per Antonella Fiordelisi. I due “intellettuali”, che si stanno contendendo la Fiordelisi e non si sopportano, hanno sbroccato dandosi del "senza palle” e del "sottone" e altri epiteti con un siparietto del quale si poteva fare a Meno. Fuori luogo anche il parere di Ginevra Lamborghini che ha accusato il suo vecchio flirt Spinalbese: questi la rimproverava di essersi avvicinata a lui pur avendo un fidanzato . In pratica, le ha dato della poco di buono.

Antonella Fiordelisi ha sbottato contro Ginevra Lamborghini: “ Lei invece era una santa? Quella è di un’incoerenza incredibile. E poi come mai queste cose contro Antonino non le ha dette prima? Visto che la scorsa puntata ripeteva ‘ti aspetto, si ti sto aspettando’. Adesso tutti attaccavano Antonino e l’ha fatto pure lei per avere gli applausi. Come mai la scorsa puntata diceva che c’era crisi con il fidanzato e che aspettava Antonino e ora siccome tutti l’hanno attaccato lei ha fatto lo stesso?”

In un puntata abbastanza moscia, il momento clou é stato quello in cui Carolina Marconi ha parlato del tumore che l’ha colpita: Alfonso le chiede dove ha trovato la forza di affrontare con forza la sua malattia, la gieffina ha risposto: "Quel coraggio lo trovi, è una forza che ti viene da sola nelle situazioni allucinanti. Io ho trovato questa forza e ho deciso di affrontarla con il sorriso. Sono venuta al Grande Fratello per dare un messaggio alle donne: Non permettete al cancro di levarvi la voglia di vivere".

Si é in attesa dell’entrata di nuovi concorrenti al Grande Fratello Vip; purtroppo sono ancora nomi che provengono da altri reality: Teresa Langella da Temptation Island, Helena Prestes da Pechino Express, Dayane Mello da troppi reality. A quando un vero vip?

Dopo la fine della storia con Jason Sudeikis, Olivia Wilde si é messa dopo mesi ( dice lei) con Harry Styles. La regista ha detto di essere rimasta in buoni rapporti con il suo ex. Le cose non stanno proprio così . La tata ha rivelato che Olivia Wilde parlava addirittura di matrimonio e appena un mese dopo queste parole ha lasciato Jason. Ecco le sue parole:”Jason ha scoperto tutti i dettagli della relazione della compagna con Styles leggendo i messaggi su un orologio Apple che Wilde aveva dimenticato. Si è messo a gridare ‘lei si sta fottendo qualcun altro.Inoltre lui mi ha vietato di mettere le canzoni di Harry a casa loro.”

Oltre trentacinque di storia, un’esperienza che nasce da una passione profonda. Questo è Sartoria Angela Alta Moda: un laboratorio che custodisce abilità artigiane sempre più difficili da trovare oggi. Nel cuore di una delle capitali indiscusse della Moda e dello Stile, Milano. Sfilata di Angela allo Chateau Monfort tra applausi scroscianti davanti a un parterre de roi tra cui Alessandra Locatelli, assessore Regione Lombardia, e Daniela Iavarone nella foto con Angela Formaggia.

Alvaro De Juana nuovo amore di Valentina Ferragni? Da giorni la fake news spopola in rete. Ci ha pensato la diretta interessata a smentire con un eloquente post dicendo di non aver niente a che fare con l’attore spagnolo e di essere innamorata solo di Pablo (il suo bulldog francese).

Reduce dal successo del Green Carpet della Fashion Week in cui è stata ammirata con una straordinaria creazione di Fausto Puglisi dell’Haute Couture di Roberto Cavalli, la bellissima top model russo-ucraina Ludmilla Voronkina, stavolta con i capelli a caschetto, è di nuovo splendida protagonista, con Alessandro Preziosi della campagna pubblicitaria worldwide di Kiton.

In un video che Chiara Ferragni ha condiviso su Instagram si sente la voce della tata dei bimbi dire al piccolo Leone: “ Ci metti un minuto Leo. Fai un sorriso e poi hai finito e puoi continuare a disegnare. Come previsto la frase non è di certo passata inosservata ed ha messo Chiara Ferragni e Fedez al centro di un vera e propria bufera mediatica.

Brutta figura per Cristina Quaranta ieri sera al Grande Fratello Vip: ieri sera ha sclerato contro Nikita Pelizon ( ieri sera ha parlato di depressione e suicidio!) che secondo lei la prenderebbe in giro con il suo sorriso e i suoi modi di fare. A fine puntata, la showgirl ora cameriera è stata attaccata da Giaele De Donà, secondo la quale la donna pochi giorni prima avrebbe detto alla stessa Nikita di non abbracciarla: “A 50 anni sei ridicola,ma si può alla tua età?”.

300 ospiti tra amici, collezionisti, amanti dell’arte alla Galleria Fumagalli di Milano.La gallerista Annamaria Maggi festeggia così i suoi 30 anni di direzione della galleria coadiuvata dal curatore Lorand Hegyi insignito della Legion d’Onore dalla Francia per una carriera di grande spessore.Tre gli artisti di respiro internazionale Chiara Lecca, Mattia Bosco e il compianto Dennis Oppenheim.Grande attesa per la prossima mostra

“Hommage a’ Dante” : Enfer ,Purgatoire, Paradis.

Alla vigilia dell’anteprima mondiale del film “Lamborghini: The Man Behind the Legend” del premio Oscar Bobby Moresco (produzione Ilbe) che segna il suo debutto cinematografico (domenica 23 ottobre a chiusura della Festa del cinema di Roma - Alice nella città), la giovane attrice Francesca Tizzano è volata a Budapest per un’altra importante sfida professionale: la partecipazione alla serie della Universal per la CBS “FBI: International”. Un grande successo

globale dei produttori Dick Wolf (vincitore di diversi Emmy Awards) e Derek Haas che vedrà l’affascinante e talentuosa artista di Sorrento muoversi tra tanti giovani colleghi protagonisti del Tv-show giunto alla seconda stagione dopo il successo di gradimento e di ascolto.

Una nuova avvincente opportunità per Francesca che aveva già convinto il premio Oscar Moresco al punto di affidarle in Lamborghini il ruolo di Gabriella, la seducente ragazza che colpisce l’immaginazione del grande Ferruccio (Frank Grillo nel film) al punto di ispirargli il modello dell’auto “Miura” in un incontro che genero’ la rottura definitiva del rapporto con la moglie (nel film Mira Sorvino).

Crystal Couture Milano ha realizzato gli esclusivi bracciali come cadeau per gli ospiti della tradizionale cena di gala della Croce Rossa Italiana in apertura della Festa del Cinema di Roma.

Il lifestyle brand milanese di Paola Boscolo e Davide Bertellini ha ideato dei bracciali limited edition impreziositi da charme di Swarovski che sono andati letteralmente a ruba tra le invitate alla serata di beneficienza.

Tra gli ospiti del galà organizzato da Tiziana Rocca a Villa Miani: Anne Parillaud, Iain Glen, Massimo Boldi, Ivan Zazzaroni, Simona Ventura, Madalina Ghenea, Valeria Marini, Serena Autieri, Giulio Base, Nina Zilli, Lino Banfi, Greta Scarano.

Una straordinaria occasione di formazione, di aggiornamento e di confronto professionale. Anche quest’anno, il Beauty Evolution Day non ha tradito le aspettative, rappresentando per moltissimi esperti del settore cosmesi una concreta possibilità di crescita personale e di incremento del proprio business. Da un’idea originale di Manuela Arcuri, in collaborazione con l’azienda Hintime, azienda leader nella cosmetica, l’edizione 2022 della kermesse è andata in scena nella splendida cornice del Castello Visconteo di Cassano D’Adda, un luogo magico e avvolgente che, dalle sue possenti mura, traspira di secoli di storia e intrighi di corte. Una cornice ideale in cui l’attrice laziale, imprenditrice acuta e lungimirante, ha presentato il suo brand di bellezza, un concept che ha sviluppato proprio grazie alla partnership con Hintime: una nuova linea cosmetica, prestigiosa e in grado di fornire risultati sorprendenti, sin dalle prime applicazioni, che comprende un prezioso pool di prodotti per viso e corpo ad azione anti-age, basato sulle proprietà distensive e tensori dell’ossigeno e che include anche una linea dedicata al contorno occhi e labbra. Dalla bellezza alla moda, il giorno prima del Beauty Evolution Day, Manuela Arcuri ha presenziato, in qualità di ospite d’eccezione, alla sesta edizione di uno degli eventi più attesi della Milano Fashion Week, il “Milano Fashion Show 2022“, durante il quale ha presentato ufficialmente il suo nuovo logo “UNAM By Manuela Arcuri” insieme ad Antonio La Falce, licenziatario che produrrà interamente la linea cosmetica UNAM. Per la speciale occasione trenta modelle hanno sfilato, indossando la T. Shirt UNAM, sulla stessa passerella che ha rivelato le nuove collezioni di ALV By Alviero Martini, Nino Lettieri, Jana Koperova, Maria Celli Atelier, Milano Fashion Borse Licenziatario ALV.



Michael Rothling , una trasmissione TV per raccontare la bella vita sì, ma con uno sguardo importante verso la beneficenza.Michael Rothling, Vice Presidente della Dimian, multinazionale leader nel mercato del giocattolo è stato chiamato dall’emittente toscana RTV 38 a condurre rubrica La Dolce Vita, sei puntate dedicate a business, lifestyle e, soprattutto, al magico mondo dei giocattoli e della beneficenza che lo ha visto protagonista in questa estate Fortemarmina.Dopo le radio e l’attenzione della stampa, per l’imprenditore è stata una proposta inaspettata, ma che nonostante i molti impegni, ha scelto di accettare proprio per dar seguito al percorso iniziato prima dell’estate con la presentazione del Monopoly di Forte dei Marmi capace di coinvolgere l’intero jet set Versiliese.Forte dei Marmi per Michael Rothling è da sempre un luogo speciale dove trascorre le sue vacanze e quest’estate proprio grazie al Monopoly è stato in grado di organizzare molteplici eventi di successo in luoghi culto come l’Augustus beach e il Bagno Annetta, oltre al torneo di padel artisti che ha calamitato tanti volti dello spettacolo. Appuntamenti finalizzati alla campagna di raccolta fondi per Croce Verde e Misericordia di Forte dei Marmi, mentre la conclusiva Charity race è servita a destinare risorse alla Andrea Bocelli Foundation”.Per l’imprenditore il business può e deve promuovere la beneficenza anche attraverso la spensieratezza di momenti di divertimento e socializzazione per portare a compimento progetti solidi e solidali in aiuto di chi ha bisogno. Molte saranno le novità che nei prossimi mesi vedranno la Dimian al centro di di gare di solidarietà importanti , anche perché , ogni progetto legato alla beneficenza è dedicato al Padre, che purtroppo si è spento prematuramente proprio in Versilia.Non ultimo, una mission di Michael è anche la promozione del territorio e la bellezza di Forte dei Marmi creando una sorta di gemellaggio internazionale all’insegna del buon vivere e della beneficenza con la sua Hong Kong dove risiede.