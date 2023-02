Anna Oxa ultima a Sanremo: non si capiva una parola

Ivan Rota Ivan Rota Vai al blog

Anna Oxa dichiara a Giovanna Civitillo, inviata della Vita in Diretta e moglie di Amadeus: “Sì torno all’Ariston, che emozione è? Questa è una domanda alla quale non so rispondere. Vivo le cose più animicamente e meno di testa. Aspettate i miei look? Soprattutto aspettatevi un canto, un bel canto, un canto dell’anima. E poi tutto il resto veste l’anima. Il fatto che riproporrà Un’Emozione da Poco? Sai, è un inizio e poi un essere qui con un altro brano, una continuazione diciamo. Si riprende un punto e poi si riparte”. Solo che é arrivata ultima: non si capiva una parola.

Ai confini della realtà. Il Grande Fratello Vip sta diventando fantascienza.”Ho pensato ‘ma non è che Oriana è innamorata di me e le piacciono pure le donne?‘ – ha detto Antonella Fiordelisi – “Può essere! Perché è strano che fa così“. Così come? La Marzoli ha baciato in bocca Giaele De Doná…

Chiamata in confessionale a commentare il bacio che ha dato a un Luca Onestini bendato, Nikita Pelizon ha detto: “Ho sentito il cuore a mille, quelle labbra che tanto volevo facevo bene a volerle perché sono belle, niente da dire. Ha fatto effetto!“. Lui invece si é scocciato. E poi ieri sera é entrata in casa Ivana Mrazova, ex di Onestini e Nikita é apparsa “asfaltata”. E poi (dis) Onestini nega di aver detto a Nikita: “dimmi delle porcate ”, cosa invece vera.

Tommaso Zorzi, ospite alla Vita in Diretta, dice che aspetta con ansia di vedere Anna Oxa, ma che dietro le quinte gliel’hanno smontata. A farlo é stata Anna Pettinelli che dice: “Ragazzi, è sicuramente un grande ritorno, ma avendo sentito tutte le canzoni del Festival mi sembra meno convincente delle altre. Tutto qui, ci può stare“.

Se ci fosse stato un applausometro all’ entrata dei personaggi al Teatro Ariston a Sanremo, avrebbe già vinto Alberto Matano. Un ovazione da parte dei fan che dimostrano nei suoi confronti un affetto poche volte visto. Una fan é arrivata a urlargli: “Bello come un arcangelo”.

Una furbata quella di Mr. Rain a Sanremo con un coro di angelici bambini. Perché una furbata? Perché essendoci dei minori, il cantante deve esibirsi prima di mezzanotte e cosí non rischia di esibirsi alle due di notte.

A Cristiano Malgioglio non toccate Carla Bruni: a Che Tempo che Fa, Mara Maionchi si é permessa di dire che non canta, ma parla, mandando su tutte le furie il cantautore, La Malgy domani incontrerà domani a Sanremo l’ex prémière dame. Il suo sogno è quello di duettare con lei in un remake di “ Ancora, ancora, ancora”.

Come già si sa e tutti ne sono dispiaciuti, quest'anno non sentiremo annunciare, "Dirige l'orchestra il Maestro Beppe Vessicchio", che però sarà presente al Festival di Sanremo in una veste inedita, intervistatore dei cantanti in gara, per il podcast di Amazon Music, Italians Do Hits Better.

Ariete ha partecipato a X Factor nel 2019 a soli 17 anni e con la canzone "l'Ultima Notte" scelta per la pubblicità di un famoso gelato. La cantante sarà a Sanremo 2023 con il brano "Mare di guai":racconta la fine della relazione con la sua precedente fidanzata. Si dice che sia scoppiata una grande amicizia con Lazza, anche lui in gara. Ariete si dichiara bisessuale.

Pamela Prati segue la scia “direzione casa mia”, altro che Marco Bellavia. Praticamente ha cambiato il verso della sua canzone Diva che recita “ direzione Bellavia”. Marco Bellavia dice: “I sorci mi sono entrati in casa”. Ma che vuol dire? La Prati dice: “ Il nome Marco non mi ha mai portato fortuna”. Il riferimento a Mark Caltagirone non é puramente casuale…

Al GF Vip , Edoardo Donnamaria ha dato alla Bruganelli della “bruciata” e della “bollita” perché la scorsa settimana lo aveva preso di mira. Lui é arrivato in studio per chiarire e lei lo ha perdonato. Prima dell’incontro l’opinionista aveva detto: “Mi sono messa il collo alto così non mi si vede se mi scoppia la giugulare”. Invece é finita a tarallucci e vino.

Signorini ha chiesto a Luca Onestini: “Ma hai il gilet uguale al divano?” Il gieffino, così orgoglioso del suo look buzzurro, un po’ indispettito: “ Guarda che é la mia giacca che ho appoggiato sul divano”.

Al GF Vip é entrata Martina Nasoni, ex di Daniele Del Moro. Al loro confronto ( a lui tremavano le gambe per l’emozione) é stata chiamata Oriana Marzoli con la quale il bel veneto ha un flirt. Questa prima di arrivare ha detto; “La solita merda” riferendosi alla situazione imbarazzante…

Ecco cosa aveva detto la Nasoni all’ex: “Mi dispiace vederti così sai?! Però io dico, se sei consapevole di questa cosa fai un passo indietro e basta. Ti risparmi un sacco di rotture, ti risparmi di passare per una persona che non sei, ti risparmi delle attenzioni da una persona che non ti convince troppo. Se lei Oriana non ti convince, non ti convince! Tanto le persone non cambiano, lei non cambia.” E la Marzoli nella notte ha dato i numeri piangendo e urlando in spagnolo…

É diventata virale la foto fake di Signorini al battesimo dell’ ipotetico figlio di Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi come padrino. Il conduttore aveva detto poco prima che, se le cose tra i due andranno bene, é diposto alla cosa.

La bambola assassina continua: “ io e Edoardo siamo insieme sino a stasera, poi…” Oriana Marzoli definisce la Fiordelisi “drama queen”. Nicole Murgia dice che recita un copione già scritto, che si fa scendere le lacrime a comando. La Fiordelisi dice che é solo emotiva sostenuta dal “filosofo” Antonino Spinalbese. Una pessima sceneggiata. É Sonia Bruganelli la salva…

Alberto de Pisis è stato il concorrente più amato dal pubblico tra i quattro che erano in nomination e ha subito scelto Nikita Pelizon (che ieri sera si é vista entrare in casa il suo ex Matteo Diamante) da andare al televoto. Con lei altri cinque. Chi vuoi Salvare? Tra Nikita, Sarah Altobello, Luca Onestini, Edoardo Donnamaria, Attilio Romita, Antonino Spinalbese.

La Società del Giardino ha reso omaggio, a Palazzo Spinola a Milano a Benedetto Croce, uno dei maggiori protagonisti della vita intellettuale italiana a settant’anni dalla scomparsa. Dopo i saluti del presidente Lorenzo Fiori, Riccardo Riccardi ha moderato la conferenza “ Benedetto Croce: il filosofo, il politico e l’uomo che ha visto come moderatori i luminari Carlo Nitsch , Giuseppe Marino, Marta Herling , e il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, nella foto con la presidente degli “Amici della Lirica”. Daniela Iavarone ospite della serata.