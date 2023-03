Belen Rodriguez, "pensieri sulle donne?": rivelazioni piccantissime

Ivan Rota Ivan Rota Vai al blog

Tempo di (presunti) coming out. Ecco cosa dice Belen Rodriguez: “Io mi sento etero. Se ho avuto pensieri su donne? Sì è successo. Se sono rimasti solo pensieri? Sono fatti miei. Le femmine in ascolto hanno delle possibilità, sono molto generosa. Se omosessuali si nasce o ci si diventa? Penso che quasi tutti ci nascono, poi magari uno si scopre, ci può diventare.”

Dopo aver cantato, Iva Zanicchi ha pronunciato una parolaccia in diretta: “Eh, ma ca..o.” A quel punto Mara Venier non ha potuto fare a meno di fulminare la cantante con uno sguardo gelido, invitandola a tornare a parlare di Paolo Limiti al quale era dedicata Domenica In.

Lorella Cuccarini in risposta a Heather Parisi che non riesce a fare a meno di criticarla: “Vorrei evitare di fare quello che fa lei con me, non ho bisogno di parlare di Heather per esserci. La apprezzo artisticamente, ma dopo Nemicamatissima non ci siamo più sentite. Abbiamo visioni diverse della professione.” Attendiamo la risposta della Parisi.

Ecco quello che ha detto a Belve la cantante di Cicale : “Fra me e lei non c’è mai stata alcuna rivalità […] Ho sempre deciso io dove andare a lavorare e quando. Io e lei siamo due mondi diversi. Le è sempre stata la prima della classe che sa tutto a memoria, io invece sono più istintiva, faccio ciò che mi viene in mente in quel momento. Se sono più artista di lei? Ti dico solo che non abbiamo niente in comune.” Speriamo rimanga a Hong Kong dove abita…

Grande sorpresa a Domenica In : Barbara d’Urso è intervenuta nel programma di Mara Venier per fare un regalo ad una sua carissima amica, Gabriella Labate, moglie di Raf. Barbara ha speso parole affettuose per la sua cara amica e poi ha parlato anche a Mara: “Ciao Ciupella, sto ridendo e penso a quello che penserai quando mi vedrai a Domenica In da Mara. Me l’ha chiesto Mara e non potevo dire di no. Spiega della nostra farfalla che ti segue ovunque. E spiegale perché ci chiamiamo Ciupe. Io ti spiego invece perché sono qui. Sono qui per te, perché sei pazzesca, hai un cuore enorme davvero…”

Peccato che sul profilo Qui Mediaset, le due conduttrici siano state oggetto di insulti: ecco le parole rivolte a Mara Venier e a Barbara D’Urso: a Mara Venier e alla d’Urso: “Che cosa antipatica, t***e mi pare azzeccato Silvy”. Profilo poi chiuso: Qui Mediaset ha parlato di un attacco hacker. Ma chi é Silvy?

Come si sa Jennifer Lopez é protagonista della campagna pubblicitaria di Intimissimi : colonna sonora dello spot Il Cielo in una Stanza. Tra le tre versioni proposte c’erano quelle di Mina, Gino Paoli e Franco Simone e inaspettatamente la dica ha scelto quella di Simone.

Come detto da Nino Frassica a Ghe tempo che Fa, “ Ciulio”, il gatto di Cristiano Malgioglio si é perso. Il cantautore ha offerto una “ricompenza”.

Mara Venier ha fatto sapere ai fan che sarebbe stata ospite da Loretta Goggi a Benedetta Primavera. Un’ internauta ha commentato: “Pure?”La zia ha risposto in maniera perfetta esilarante : “Pure da Loretta Goggi dici? Sì pure da Loretta e poi pure a Domenica in…e mi hanno pure dato due puntate in più. Si finisce 11 giugno a Napoli infatti quest’anno. E se vuoi saperlo faccio pure la testimonial di Poste Italiane per l’energia. Non è finita qui, perché sono pure la testimonial di Luisa Viola e mi faccio pure i ca**i miei! Ciao tesorino“

Sembra che Orietta Berti sia stata costretta a rifiutare l’invito di Mara Venier a Domenica In in seguito ad una decisione di Pier Silvio Berlusconi. La notizia è stata resa pubblica da ‘TvBlog’ che ha spiegato il vero motivo dell’assenza dell’opinionista del Grande Fratello Vip nella puntata di Domenica In dedicata al ricordo di Paolo Limiti. Povera Berti: onnipresente, ma “cassata” per commentare il suo caro amico.

Ma perché i parenti dei gieffini non stanno zitti? Ora ci si mette anche la mamma di Nikita Pelizon a parlare di Daniele Dal Moro : “Anche sentire Daniele dire certe cose… Noi abbiamo in famiglia problemi di personalità multiple, cose di questo genere. Mia madre era bipolare. Quindi io so benissimo che Daniele ha almeno due personalità, una buona e una cattiva. Quando si arrabbiava e quando stava buono e dolce con Nikita. Non sappiamo mai cosa dirà, cosa farà. Non arrabbiatevi con lui. Non voglio dire niente, ma Nikita qualcosa di buono nel suo cuore l’ha sentito altrimenti non ci avrebbe tenuto così tanto a lui. Lei ha visto una persona da aiutare, ha l’istinto di assistente sociale avendo studiato. Lei lo sente dentro. Se si è messa vicino a lui, sapeva che lui aveva bisogno”.

Ecco cosa le ha risposto il concorrente squalificato dal Grande Fretello Vip: “Lo so benissimo che la signora ha almeno due personalità, una intelligente e una meno. Quindi non possiamo mai sapere cosa dirà. Questa volta c’è capitata quella meno intelligente, pazienza. Ma non arrabbiatevi con lei. Qualcosa di buono nel mio cuore l’ho sentito”.

È sempre a proposito del bel Veneto, Wilma Goich che gli si era parecchio affezzionata dice la sua: “Daniele è una persona meravigliosa e sono rimasta malissimo quando lo hanno mandato via perché non era vera la cosa, stavano giocando lui e Oriana (Marzoli). La colpa è stata di Oriana perché lei per fare “aiuto, aiuto, mi fai male” ha fatto pensare che lui fosse stato un po’ più violento del solito. Invece non era vero perché stavano giocando, lei voleva togliersi il trucco e lui anche, quindi lui le ha messo la mano in faccia e lei “mi fai male, mi fai male“. Così l’hanno redarguito e poi mandato via perché pensavano che avesse usato un po’ di violenza. Per me la colpa è di Oriana. Loro li hanno sempre fatti questi giochi”.

In comune hanno la passione per la recitazione . Ad accendere la passione tra Giacomo Giorgio, il Ciro della serie Rai di successo Mare Fuori, e la collega Beatrice Vendramin sarebbe appunto stata la loro passione. Ora pare che tra i due stia nascendo un amore.

Charlène di Monaco, dopo i recenti gossip sul divorzio dal marito Alberto, con lui si è vista venerdì scorso in una occasione importante per il Principato, l'undicesima edizione del premio Monaco Women Forum, Era peró assente al Ballo della Risa, l’ evento più importante del principato. Pare che non vada d’accordo con la cognata Carolina di Monaco.

Una nuova coppia: Selena Gomez e Zayn Malik. La cena tra la star di Only Murders In The Building e il cantante di “Pillowtalk” arriva alcune settimane dopo il follow messo da Selena Gomez su Instagram al profilo di Malik, il quale tra i suoi 18 profili seguiti annovera anche l'account della cantante e attrice.

Il quasi ottantenne miliardario Wolfgang Porsche, membro della famiglia che ha dato il nome all'omonimo marchio di automobili, ha chiesto il divorzio dalla settantaquattrenne moglie Claudia Hübner. Causa della rottura, gli improvvisi cambiamenti di umore e personalità della donna, colpita da demenza. Grazie a Mattia Boffi Valagussa, possiamo dirvi che la causa é un’altra: il vegliardo si é innamorato della principessa Gabriele Zu Leiningen Thyssen . Iconica Begum ex moglie dell’ Karim al-Husayni Aga Khan IV, quarantanovesimo principe e leader spirituale si dodici milioni di musulmani sciiti ismailiti.

L’A.s.d. Atletico Bussero organizza, domenica 2 aprile 2023 alle ore 14.00, presso il campo sportivo comunale Angelino Banfi il 3^torneo ZeroUno CUP e il 2^ Memorial Marco Solerio.

Il torneo è relativo alla categoria Esordienti Femminile Società Professionistiche.

Alla manifestazione parteciperanno le seguenti squadre: ATALANTA B.C., F.C.INTER, A.C.MILAN, A.S.D.FIAMMA MONZA, F.C.LUMEZZANE, CALCIO LECCO 1912, U.C.ALBINO LEFFE, A.C.CREMA. Il riferimento è a Marco Solerio, oggi scomparso (tanto che gli è stato dedicato il Memorial, premio alla capocannoniere della manifestazione).

Claudio Marchesi (nella foto) è da sempre impegnato nel mondo dello sport , amante del calcio giovanile e storico osservatore dell Atalanta .

La sua passione per il calcio nasce a inizi anni 90 , quando il maestro BONIFACIO lo inserisce nel suo team di osservatori , e col tempo diventa uno dei talent scout più capaci e seri in circolazione .

Qualche anno fa , il passaggio al Monza sotto le ali di Adriano Galliani , inizia la sua convinta lotta nella promozione del calcio femminile , che a sua detta regala tante emozioni quante quello maschile .

E ad oggi ci sta riuscendo alla grande .

E allora palla al centro e che lo spettacolo del calcio femminile abbia inizio!