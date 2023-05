Ilary Blasi, "sfamarle con il pesce". Luci rosse, un caso a Mediaset

Ivan Rota Ivan Rota Vai al blog

In Duomo a Milano, le celebrazioni di Alessandro Manzoni nel giorno della sua scomparsa alla presenza del Presidente del Senato Ignazio La Russa. Massimiliano Finazzer Flory ha letto due capitoli dei promessi sposi introdotto da Pierantonio Frare. A seguire la Messa da Requiem di Giuseppe Verdi. Vista e poi sparita Federica Panicucci. A seguire Arturo Artom ha organizzato un Cenacolo da Cracco in Galleria. Tra i presenti anche l’Assessore alla Cultura Francesca Caruso che sta approntando una celebrazione di Giovanni Testori, e imprenditori tra i quali Giovanni Bozzetti, reduce dal successo di Investopia, e Geronimo La Russa, presidente ACI Italia .Inoltre la splendida Alessandra Repini, autrice di The Italian Lady, l’editore Giacomo Bruno con Viviana Grunert, il generale Alfonso Miro, la fashion editor e trend setter Roberta Ruiu, Mattia Boffi, Davide Bertellini A sorpresa , a omaggiare i commensali di Artom, il padrone di casa Carlo Cracco.







Il sogno di Milly Carlucci é di avere come me concorrente a Ballando con le Stelle la sciatrice Sofia Goggia : “Sarebbe un grande sogno ma è in carriera e ad ottobre inizia la stagione sciistica e si deve allenare. Però potrebbe venire a fare la ballerina per una notte. Devo dire che sarebbe già fantastico averla per una sera e colgo l’occasione per fare un appello perché partecipi”.



Isola dei Famosi: la battuta della puntata é di Christopher Leoni dopo essere stato eliminato al televoto flash contro Gian Maria Sainato: “ Avrei voluto sfamare queste due ragazze ( Helena Prestes e Nikita Pelizon) con il pesce…” Ilary Blasi, regina del doppio senso, non glissa, ma ride e dice: “Meglio andare avanti “.







La lite con Fabio “Jalisse” Ricci non é ancora andata giù a Marco Mazzoli che, confidandosi con Corinne Clery ( che poi ha nominato ) chiosa : “Ho litigato con Sampei. Ma come chi? Lui che pensa solo alla pesca. Quello se l’è legata al dito perché l’ho nominato. Ma si può mettere il muso perché uno ti nomina? Siamo qui per giocare e lui non l’ha capito. Io non ho bisogno di far vedere nulla a nessuno. A



Al televoto Corinne Clery, accusata ( non si capisce perché) di essere una stratega, Nathaly Caldonazzo ( diventata improvvisamente buona), Pamela Camassa ( che confessa di voler mettere su famiglia con il suo Filippo Bisciglia), Marco Mazzoli e Luca Vetrone ( non si capisce quello che dice e la Blasi lo prende in giro).





Separate alla nascita: Fiore Argento e Vladimir Luxuria. Vedere per credere. In ogni caso, due donne super.



Altro che vandalo. Anche Blanco, dopo aver distrutto i fiori sul Palco del Festival di Sanremo é diventato molto dolce. Ha infatti aperto una pasticceria che ha chiamato L’Isola delle Rose, proprio come il brano presentato sul palco dell’ Ariston. Ha personalmente autografato le scatole di biscotti che produce.



Virginia Mihajlovic, figlia del compianto Sinisa, sposa Alex Vogliacco, Influencer e difensore del Genoa. Il matrimonio era stato rinviato a causa del peggioramento delle condizioni del di lei padre. I due, che hanno una figlia, Violante, si sposeranno nella cattedrale di Monopoli.





Cos’hanno in comune Riccardo Smamarcio, Johnny Deep e Al Pacino? Insieme gireranno un film sulla vita di Amedeo Modigliani che sarà interpretato da Scamarcio. La regia é di Johnny Deep.



Giulia Salemi: “Io ho incontrato prima Megan Fox qua in aeroporto a Miami ai controlli. Le ho chiesto un selfie e ha detto no secca.” Evidentemente non l’ha vista al Grande Fratello Vip…



Dopo aver lanciato il locale KALAMARO MILANO, come locale di tendenza nella più COOL movida meneghina, frequentato maggiormente dai più colorati personaggi del fashion, del mondo televisivo e dello spettacolo, Luca Pandolfi è pronto per lanciarsi in una nuova e frizzante avventura nella sua terra nativa: la regione Marche. Metterà infatti a disposizione tutta la sua esperienza per capitanare 2 nuove realtà acquisite nel lungomare Sud, al numero 4 di Civitanova Marche, dal suo amico storico Corrado Prada. Siamo sicuri che non mancheranno, anche questa volta stupefacenti colpi di scena come ormai, Luca, ci ha abituati. In culo alla balena e non mancheremo di venirti a trovare sulla spiaggia del COTTAGE BEACH di Civitanova Marche.





Segreti di bellezza .Ha coniato una vera e professione Lorella Maselli, diventando una riconosciuta CLINIC PRESS DIRECTOR, più semplicemente un direttore di comunicazione estetica medicale, scrivendo di tecnologia avanzata, estetica funzionale, medicina rigenerativa… a lei lasciano il timone medici e professionisti ogni volta che si parla di strategia di comunicazione medico estetica e spetta sempre a lei che svolge lo stesso lavoro da più di dieci anni, il difficile rapporto con gli ospiti vip, pazienti esigenti e spesso un po’ ingestibili. La ciliegina sulla torta? Un programma televisivo a tutto tondo sul beauty ed un riconoscimento da una accademia scientifica. Un futuro roseo e sicuramente “ bellissimo” per chi di “bellezza” se ne intende.



Soggiorno a 5 stelle in ospedale

Stiamo parlando del noto imprenditore Ivan Szydlik, reseller di successo che in occasione della nascita del tuo terzogenito, ha soggiornato con tutta la sua famiglia ( tata al seguito), in una intera ala privata, di un importante ospedale milanese. Un vero e proprio soggiorno a cinque stelle con tanto di frigobar, confort ed extra, come nei migliori hotels. “Non ho voluto rinunciare a nulla, neanche alla possibilità di restare tutti insieme durante uno dei giorni più felici della nostra vita”, ha dichiarato Ivan, “ per renderlo possibile, ho preso in affitto un’ala del reparto e tutti insieme abbiamo atteso l’arrivo di Ethan. Non nascondo l’emozione provata ancora una volta per il dono di essere padre”.





L’arte della cucina .Sembrano dei veri e propri quadri i piatti di Yummy Brunch, locale gourmet, situato nel centro storico di una Cremona all’insegna dell’internazionalità. Tipici di una cucina “dal mondo” e davvero gustosi e ben cucinati, sembrano piccole opere d’arte. Buonissime le tapas, cucinate “all’orientale”, il pesce crudo ed i sandwich American style. Ottimi i cocktail da accompagnare e la cantina di pregiati vini. Una chicca in una Cremona monocorde.



Il successo dell’ armocromia

Ennesimo personaggio famoso conquistato dall’ armocromia, questa volta stiamo parlando di Regina Saraiva, punta di diamante delle radio italiane che con il successo della trasmissione procediamo, entra nella nostra vita quotidianamente. Lei, cantante di successo che con i suoi brani “killing me softly” e “ day by day”, ha fatto il giro del mondo, restando in classifica mesi, Eccola con Raffaela Gallina, armocromista di successo, sempre più spesso tra le pagine di noti rotocalchi italiani. Ancora una volta l’armocromia, pare essere la moda del momento, critica ma indiscussa, costosa ma richiesta, sdoganata da Elly Schlein ed ancora conosciuta da pochi. Tutti ne parlano ma nessuno la conosce fino in fondo.

“Perché tutti vogliono sottoporsi ad un test cromatico”?, abbiamo chiesto proprio a Raffaela:

“Semplice! Per apparire al meglio”. Aggiunge poi :”non si tratta di una moda ma di una vera e propria scienza, esattamente come l’utilizzo dei colori sulla tela di un pittore; l’armocromia, valorizza ciò che madre natura ci regala, enfatizzando i pregi e minimizzando i difetti” .A giudicare dai risultati ottenuti, a noi, non resta che crederle .



Pride Village Virgo, ONOVA e SUOMY gli asset di Virgo Fund per la sostenibilità ambientale.

22 titoli mondiali a servizio della transizione ecologica con il primo monopattino al mondo totalmente Green.



Saranno presentate a Padova, al PRIDE VILLAGE VIRGO, il più importante festival inclusivo d’Italia, ONOVA GREEN MOBILITY e SUOMY URBAN, le due linee di Onova, leader per la fornitura di luce e gas a famiglie e imprese, per la mobilità elettrica a impatto zero per l’ambiente.

Onova, infatti, presenta il primo monopattino al mondo totalmente Green. Grazie all’utilizzo di materie prime frutto della ricerca di Versalis gruppo Eni, con la partnership tra VESTA DESIGN e SEGWAY ITALIA, ONOVA è stata in grado di realizzare un monopattino dalle più alte prestazioni e affidabilità senza l’ausilio di materie plastiche tradizionali. Il Design, curato da VESTA, unico nel suo genere, sarà svelato il 9 giugno alla grande inaugurazione del Pride Village Virgo.

Un profondo impegno per ONOVA Luce e Gas per realizzare la transizione verde, ecologica e inclusiva del Paese, favorendo l’economia circolare e lo sviluppo di fonti di energia rinnovabile.

Onova sarà protagonista come sponsor e si impegnerà in una serie di servizi orientati alla sensibilizzazione della società ad assumere stili di vita compatibili con l’ambiente, come ONOVA PARK, l’isola fotovoltaica a impatto zero ideale per condomini e luoghi pubblici che, totalmente pedonabile, è in grado di ricaricare monopattini, biciclette ed auto, disincentivando l’utilizzo di sistemi inquinanti. Non poteva esserci transizione se non offrendo energia prodotta esclusivamente da fonti rinnovabili. Onova, infatti, offrirà alla propria clientela esclusivamente energia pulita accollandosi il maggior costo senza pesare sull’economia di famiglie e imprese.

SUOMY è sinonimo di Sicurezza. La storia di Suomy rientra in quei fenomeni che hanno segnato una svolta nella storia del casco, racing e di design. SUOMY viene utilizzato e garantisce la sicurezza a numerosi campioni e leggende del Motorsport, del ciclismo e dell’equitazione.

Motorsport: Max Biaggi, Loris Capirossi, Troy Corser, Aaron Slight, Ben Bostrom, Scott Russell, Ruben Xaus, Neil Hodgson, James Toseland, Manuel Poggiali

Ciclismo: Team Lampre Merida, Team Cofidis, Team Servetto, Team Keforma, Elena Novikova, Wout Van Aert, Marianne Vos

Equitazione: Edwina Tops-Alexander

ONOVA, dunque, ha puntato anche sulla sicurezza, offrendo ai propri clienti una gamma tra cicli, monopattini, colonnine di ricarica e stazioni fotovoltaiche a marchio SUOMY e ONOVA GREEN MOBILITY, unendo, così, tecnologia, ecologia e sicurezza.

Franco Pizzingrilli, CEO di ONOVA: “al Pride Village Virgo, organizzeremo anche i party SUOMY e ONOVA. E’ nostra intenzione avvicinarci al pubblico più giovane che si mostra sensibile alle tematiche ambientali. Onova ha investito ingenti risorse per la transizione verde e inclusiva ed oggi siamo orgogliosi di poterlo annunciare, grazie a Virgo Fund, alla manifestazione più importante d’Italia.”

Altair D’Arcangelo, fondatore di Virgo : “l’incontro con Franco Pizzingrilli ed Onova S.p.A. è stato fondamentale per la strategia di Virgo Fund. Un partner affidabile, con un’esperienza ultra decennale, ed un asset, quello dell’energia, strategico per Virgo che, con Onova, soddisfa la propria policy di Made in Italy, sostenibilità ed inclusività. Marchi come Onova, Suomy, Segway sono il fiore all’occhiello di Virgo Fund.”



Arte 5.0 S.r.l. presenta, a Galleria San Babila in via Uberto Visconti di Modrone 6, il 25 Maggio, alle ore 19, la mostra evento “Marilyn 60 to be continued”, per celebrare la memoria della diva più amata di tutti i tempi.

Arte 5.0 S.r.l. e il suo direttore artistico Pasquale Crispino, rappresentano una realtà che promuove l’arte in ogni forma e collaborano con il mondo del cinema e dello spettacolo.

Il 25 Maggio proporrà una preziosa collezione per rendere il giusto tributo alla scomparsa di un’icona senza tempo.

Non mancherà la presenza del sassofonista Ceo Sax, che allieterà il pubblico con le sue note.

La mostra proseguirà dal 26 sino al 31 Maggio dalle 10 alle 13 e dalle 18 alle 21.

Norma Jean Baker è stata accompagnata per tutta la sua vita dalla solitudine; resterà per sempre un mito, come i suoi look, copiati da attrici come Jennifer Aniston, Kim Kardashian, a dimostrazione che gli outfit della Monroe non sono affatto superati.

Anche il mondo della musica continua a omaggiare Marilyn, come Lana Del Rey, che è diventata la Monroe nel video di Candy Nacklace.

Uno dei più grandi sex symbol di Hollywood, con un fisico che ha fatto innamorare milioni di persone nel mondo, verrà celebrata nella mostra di Galleria San Babila con una serie di quadri simbolo di libertà e potere femminile nell’arte della Bordonali, artista milanese ispirata da Warhol, Keith Haring e Rotella, per un percorso nella vita della Monroe,

Marta Bordonali porterà il pubblico al di là dell’immagine del personaggio Marilyn, cercando di mostrare l’animo di una donna dalle mille complessità e sfaccettature, forte ma anche fragile, paladina di diritti razziali e civili.

“Questa di Marilyn non è solo una mostra qualsiasi ma sancisce l’inizio di un percorso che Galleria San Babila e Arte 5.0 intraprenderanno insieme per rafforzare ancora di più la loro presenza nel mondo dell’arte”-dice Pasquale Crispino-“come il titolo della mostra, to be continued”.

“Il mondo dell’arte sta vivendo oggi una profonda trasformazione costellata di movimento, multidimensionalità e forme espressive nuove-aggiunge Francesco Colucci, direttore della Galleria San Babila-“Galleria San Babila vuole far parte di questo universo perpetuo e anticipare il futuro con una nuova forma di fruizione, che sia digitale, immersiva e che possa raggiungere più persone possibili nel mondo. Il cambiamento è ora, viviamolo appieno”.



Galleria San Babila

“Non esiste cosa alcuna che l’arte non possa esprimere”.

Nasce dalla creatività dell’uomo, dalle sue abilità.

Investire oggi in arte significa investire su un bene prezioso che mantiene inalterato il valore nel tempo, è un bene prezioso e un lusso che in pochi possono vantare di aver avuto il talento di trasformare in investimento.

Oggi Galleria San Babila, offre la possibilità di essere protagonista di un mercato esclusivo e di intramontabile valore.

Potrete toccare con mano la concretezza dei vostri investimenti vivendoli in prima persona, sarete parte di un’orchestra di servizi abilmente diretta dai nostri più esperti collaboratori e protagonisti di grandi affari nel meraviglioso mondo dell’arte.

Galleria San Babila nasce dall’idea di dare al pubblico collezionista la possibilità accedere all’acquisto delle opere dei più importanti maestri artisti contemporanei e dare allo stesso tempo visibilità a nuovi artisti emergenti, selezionati tra migliaia di giovani talenti.

Galleria San Babila, l’arte di investire.