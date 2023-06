Ilary Blasi in crisi, "le ultime cartucce...". Mediaset, filtrano brutte voci

Ivan Rota Ivan Rota Vai al blog

Stando alle parole di Domenico Zambelli, amico di Giulia Salemi, non ci sarebbe nessuna crisi in atto tra l’influencer e Pierpaolo Pretelli, che sarebbero distanti solamente per questioni lavorativi. I Prelemi, quindi, sarebbero ancora una coppia. Ma allora perché non lo dicono loro?

Come rilevato da Grazia Sambruna, anche la Gialappa's Band copia : “é tornata sui nostri piccoli schermi, ma forse non tutti gli sketch sono di primissima mano. Per esempio, Brenda Lodigiani interpreta il fortunato personaggio dell'intelligenza artificiale Ester Ascione, virale ovunque. Peccato che sei anni fa da Jimmy Fallon andò ospite un'altra "androida" davvero molto simile a lei. Si tratterà di un omaggio? Possibile. Certamente, però, non è stato dichiarato...”

Sfilata di Angela Alta Moda sulla splendida terrazza di Cesarina Ferruzzi che per l’ occasione ha festeggiato anche il suo compleanno davanti a un parterre stellare. Il tutto organizzato magistralmente da Daniela Iavarone con l’accompagnamento musicale di Rosmy, vincitrice del Premio Mia Martini, e di dj Alexander. Presente Filbert King, il fotografo conosciuto a livello mondiale. Angela ha sfilato abiti in stile balneare in tema con le prossime vacanze. Angelo del mitico Caffé Il Moro ha deliziato tutti con le sue favolose tartine. Il terrazzo era un tripudio di fiori e piante, allestimento creato dalla padrona di casa. Tra gli intervenuti, Raffaello Tonon , Candida Livatino e il console onorario dell’ Islanda Clausen, le attrici Lea Seydoux e Rosario Dawson e il violinista prodigio Leonardo Moretti. Nella foto di Fedele Costadura, ecco Cesarina Ferruzzi, Raffaello Tonon, la stilista Angela e Daniela Iavarone.

Cosa c’é davvero alla base del telescazzo tra Tiberio Timperi e Gianni Ippoliti ? Vi possiamo dire con sicurezza che Timperi se l’ é presa perché Ippoliti ha parlato ironicamente di chi si offre di accompagnare una donna all’ ultimo appuntamento con l’ex per evitare violenze , idea nata dopo l’ omicidio di Giulia Tramomtano. Cosa di cui si era parlato prima nel programma Uno Mattina in famiglia. Timperi giustamente l’ha ripreso.

Ippoliti non ha spiegato invece il motivo. Ha solo dichiarato all’ ADN Kromos : “Sono anni che si verificano questi episodi: ogni volta che io parlo sbuffa, mi chiede ‘ma dobbiamo proprio parlarne?’, guarda l’orologio. Ma perché? Io vorrei solo essere messo nella condizione di poter fare il mio lavoro, non è possibile lavorare in queste condizioni. Io parlo spesso di notizie serie, e mi piace dare notizie positive, sociali. Oggi ho detto che questa persona (?) merita un plauso, ce ne fossero…”

Ma poteva mancare il Codacons in questa vicenda? Il presidente dell’associazione Carlo Rienzi, con un comunicato stampa ha detto che Timperi ha avuto un atteggiamento ‘non idoneo alla fascia protetta, condito da minacce e frasi violente ( come “Parliamo dopo, facciamo i conti dopo” ) .Ma che programma ha visto?

Due film scandalosi. Si sta girando il film Maria che racconta il making off di Ultimo Tango a Parigi con Matt Dillon ( imbarazzante con il famoso cappotto color cammello di Marlon Brando ) e Annamaria Vartolomei nel ruolo che fu di Maria Schneider . Nessuno ha notato che questa attrice romena da piccola interpretó nel film My Little Princess, la scandalosa Eva Ionesco ( che ne era anche la regista ) diventata famosa per il film che oggi nessuno potrebbe girare, ovvero Maladolescenza, dove minorenne appariva in scene hot. Ricordiamo che Irina, la mamma di Eva Ionesco, nel film My Little Pincess impersonata da Isabelle Huppert, la ritraeva a dieci anni in foto osé che la fecero diventare un’ icona degli intellettuali parigini. Informatevi…

Alessandro Cecchi Paone ha risposto ad una lettrice su “Nuovo” che sosteneva che i partecipanti di Uomini e Donne fossero interessati alla fama e non a trovare l’amore. L’ex concorrente dell’Isola dei famosi ha candidamente risposto alla signora : “Non vorrà mica credere che chi chiede di partecipare a Uomini e Donne lo faccia per trovare il vero amore?”. Maria De Filippi cosa dice?

Scrive Fabiano Minacci : “Il video “dillo alla mamma dillo all’avvocato” ( detto da Luis Sal a Fedez sulla querelle a proposito di Muschio Selvaggio) , Jill Nizzotti , la cognata di J-Ax , l’ha condiviso ben due volte . La prima volta re-postando la storia di una sua amica che l’aveva taggata scrivendo “karma is your checks about to bounce” e aggiungendo come scritta “avvocatoooo“; mentre la seconda volta ha condiviso il video remixato scrivendo “su le mani Papete!”. Dopo anni di silenzio e una rottura che sembrava definitiva, i rapporti fra Fedez e J-Ax sono tornati ad essere molto buoni tant’è che sono attualmente in giro per il tour promozione di Disco Paradise insieme ad Annalisa. Come l’avrà presa Fedez questa storia?”

Tutti i parenti di vip e presunti tali che intervengono sui social per qualsiasi cosa dovrebbero imparare dalla defilata e discreta Marina Di Guardo, la mamma scrittrice di Chiara Ferragni. Con classe, evita ogni commento. E pensare che ne avrebbe da dire. Si dice che dal suo ultimo libro Dress Code Rosso Sangue , ambientato nel mondo della moda milanese , sará tratto un film, una sorta di Sotto il Vestito niente.

Isola dei Famosi. Gian Maria Sainato, un Influencer a cinque stelle : “ Prima ero ossessionato dagli hotel a 5 stelle, da quella comodità schifosa e dal lusso.Poi mi sono detto stai sbagliando ‘Gian Maria’. Poi è venuto fuori il vero Gian Maria. Ho voluto cercare le mie radici. Ho fatto un cambio e adesso mi baso sui veri valori”. Vi diciamo in esclusiva che Sainato ha avuto una liason con un artista multimediale conosciuto in tutto il mondo . Aiutino: indossa spesso pantaloni corti anche in serate chic…

Per la serie “ e chi se ne frega “ é in arrivo una sorpresa all’ Isola dei Famosi: Marco Mazzoli, conduttore radiofonico “raffinato” , dopo l'abbandono del collega e amico Paolo Noise, riceverá una sorpresa da uno dei suoi colleghi di Lo Zoo di 105 : Fabio Alisei. Le ultime cartucce sparate dal programma non sono proprio da urlo…

A Damiano dei Maneskin il gossip interessa ( ma chi lo consiglia? ) : ora ha pubblicato una storia su Instagram che ha provocato la reazione dei fan e dei tifosi della Roma. Il cantante è in vacanza a Madrid e ha indossato la maglia del Real e ha messo lo scatto sui social : non sono mancati i commenti dei tifosi giallorossi che si sono incazzati affermando che Damiano ha tradito la sua fede calcistica. Mentre lui era a Madrid , la sua ex Giorgia Soleri, definita pomposamente “ attivista, poeta e influencer milanese”, dopo la presentazione della sua nuova linea di trucchi, si é dedicata al trasloco e ha portato via le sue cose dall'appartamento romano dove viveva con Damiano David. La loro storia d’amore é durata sei anni durante i quali Giorgia Soleri faceva avanti e indietro tra Milano e Roma. Ora starà fissa sotto la madonnina.

Diletta Leotta si lascia andare e parla dei rapporti intimi in gravidanza. La siciliana , in dolce attesa del primo figlio, una bambina, non dice come é la vita sotto le lenzuola con il compagno, Loris Karius , ma spiazza tutti : “ Dipende dalle dimensioni…”. Accortasi di un possibile fraintendimento, poi precisa : “Ovviamente della pancia!”…

Alena Seredova é agitata a pochi giorni dalle nozze con Alessandro Nasi, da cui ha avuto la sua terzogenita Vivienne Charlotte, 3 anni. Il matrimonio sabato 17 giugno a Noto, in Sicilia. L’ex modella inizia ad avvertire la tensione . Lontana per lavoro ( quale? ) da Torino, dove vive con la sua famiglia, credeva che stare a Napoli l’avrebbe quietata , invece nelle sue storie Instagram confessa: “Mi sale l’ansia”. Testimone della sposa, Lavinia Borromeo. Matrimonio fotocopia di quello Ferragni/Fedez: stesso luogo, stessa wedding planner, ovvero Alessandra Grillo.

“Paesi miei”, in viaggio con Linea Verde alla scoperta delle tradizioni d’Italia, il nuovo libro di Beppe Convertini che racconta le tradizioni del Bel Paese, verrà presentato Giovedì 15 Giugno, alle ore 10,30, alla Biblioteca Vigentina di corso di Porta Vigentina 15.Interverranno l’Onorevole Michela Vittoria Brambilla, Melania Rizzoli, Edoardo Raspelli, modererà l’incontro Emanuela Folliero. L’opera è un vero e proprio diario di viaggio realizzato con la trasmissione di Rai 1, Linea Verde e offre uno spaccato naturalistico, intenso e assai vivace, dell’Italia contemporanea che, negli ultimi anni, ha girato da Nord a Sud – Isole comprese – per la realizzazione della sua trasmissione domenicale. Il racconto di Convertini è avvincente, preciso, e l’autore tratteggia finemente i luoghi iconografici del Bel Paese, rilevandoli sovente nella perfetta interazione tra natura e uomo.

L’ ex candidato al Congresso repubblicano Robby Starbuck ha scritto di aver visto i tre figli di Megan Fox al parco: «E due di loro erano in preda a una crisi di nervi perché la madre li aveva costretti a indossare abiti femminili. Ho visto la tata che li consolava. Questo si chiama abuso. Pregate per loro». L’attrice, che da sempre ha detto che il suo Noah da quando ha due anni ama indossare le gonne, ha risposto per le rime…

Ecco le parole di Megan Fox : “Ehi, Robby Starbuck. Non voglio davvero prestarti attenzione, perché chiaramente sei in cerca di potere, ma lascia che ti insegni qualcosa…non usare mai i bambini come leva sociale. Sfruttare l’identità di genere di mio figlio per attirare l’attenzione sulla tua campagna politica ti ha messo dalla parte sbagliata dell’universo. Sono stata messa al rogo da persone narcisiste, insicure, impotenti, piccoli uomini come te molte volte. Eppure sono ancora qui. Hai fatto casino con la strega sbagliata». Allestire una mostra di Andy Warhol è un rischio piacevole, a costo di ripetersi e dire cose che tutti sanno, perché in tanto affermare, di sicuro viene fuori qualche cosa di nuovo, tanto è ricco di pause, di sospensioni, ogni suo discorso, tanto che niente può essere dato per scontato. Tanto più che spesso si constata che non c’è nulla di più ignoto, di una cosa nota a tutti, come la famosa favola del re nudo che tutti vedevano vestito ed elegante. Andy Warhol è continuamente studiato e le cronache degli andamenti di mercato lo vedono, continuamente, protagonista, non solo di vendite record, ma di una richiesta che concerne ogni campo della sua attività, coinvolgendo la sua Factory, in un effetto desiderante che ha pochi rivali, nella pop art americana, in tutta la storia del suo produrre a getto in ogni creatività che gli capitasse a tiro, generata da progetto o pura casualità. Tanta opera di questo artista ineffabile è la presa d’atto della fenomenicità dell’errore, del non finito, dello squartamento, metaforico, per carità, di ogni realismo, che trattato, con finta trascuratezza e con studiata sciatteria, diventa un laboratorio del nuovo, del diverso, dell’inconsueto. Il collezionismo internazionale si è tanto abituato al suo movimento ondivago, da considerarlo necessario ad ogni collezione che conti, pubblica o privata che sia, tanto che si potrebbe vendere anche l’aria che si respira. La mostra al Parco Borbonico del Fusaro di Bacoli, evento straordinario di una retrospettiva che è una vera rarità, che viene dal ventre della sua Factory, mette in scena l’uomo Warhol, come non siamo abituati a ricordarlo dalla nostra sponda europea, allora, molto più di ora, deformata da una chiave politicistica. In questo senso Andy Warhol è un affabulante propagandista del sogno americano, dove tutto può accadere, come è accaduto ad un brutto anatroccolo come lui, diventato, anche grazie a Leo Castelli, un principe azzurro con la chioma d’oro. A guardarlo, con attenzione il suo lavoro, rivela uno stato d’animo afflitto dalle malattie della grande metropoli, con le sue spuntate armi della cultura di massa, che non va mai alla radice dei problemi, ma rimane abbagliato dal gioco delle luci dello star system, di cui lui diventa parte integrante, delegando la sua arte di farsi media di un grande effetto di padronanza, cresciuto fino a diventare strumentazione del suo successo. Ciò che non si può vendere, con i fori di fine rullo, è l’indifferenza per la qualità formale, che fanno parte dello spirito di Duchamp, secondo cui l’artista può imporre tutto, tanta è la sua nuova forza nell’eredità condivisa di Duchamp e la caricatura del borghese che può essere piccolo piccolo, ma può essere segmento della grande borghesia, quella che compra i suoi volti famosi, le sue scene da crash, i suoi politici e tutto e tutti tradotti in icone della mediocrità, descritta da Tom Wolf nella sua maledizione del nostro mondo, a partire dai salotti della Grande Mela. Il merito di questa mostra è quello di aprire gli occhi sull’effimero, riscattandolo dal proprio incidente temporale delimitato, per consegnarlo alla memoria individuale, in maniera del tutto diversa dalle opere immobili, in quanto diviene una memoria personale che si affida al ricordo, che diventa mobile e dinamico, come quello di chi l’ha conosciuto davvero, appreso dalla voce viva di Lucio Amelio o dalle fotografie di Dino Pedriali, che gli hanno rubato un po’ della sua segretezza, di quella che ossessionava quando si spegnevano le luci della ribalta e si accendevano le luci da notte della camera da letto. In fondo, all’universo di Andy Warhol, tutto finisce col somigliarsi, come nella tradizione narrativa del Borges che è quanto di più lontano da lui, che si possa immaginare, perché sul filo della distanza, si attenuano le differenze, che finiscono con l’essere solo dettagli, mentre restano le stigmate di un lavoro fatto di ossessione a ripetere, senza orpelli, senza dialoghi, senza colonne sonore, in scampoli di una grande prova della sua vita, sfuggita alla mediocrità di una vita di provincia e approdata a due passi dalle campane di Saint Patrick, che suonano il mezzogiorno, che può essere di ciascuno e di tutti, dicendo a tutti che può essere la propria ora radiosa, del sogno americano, anche tragico, che è stampigliato nel suo cinema e in tutte le sue opere, in maniera indelebile, anche se può sembrare incerto, fuori registro perché il suo “genio” è interessato al percorso e non alla meta, soprattutto quando il percorso non è perfettamente delineato e subisce le ingiurie dell’incertezza (Andy Warhol/Pop World, fino al 31 luglio, Parco Borbonico del Fusaro, Na). Di Pasquale Lettieri.

La riapertura del Pineta di Milano Marittima ha richiamato un vasto pubblico che ha affollato anche l’ingresso del locale, dando il via ufficialmente alla movida estiva nella famosa località della riviera romagnola. Diverse le novità, con lo stile tipico della nuova gestione, che venerdì, 9 Giugno proporrà l’inaugurazione della serata MAMACITA, un vero e proprio cult, tra ritmi black, hip hop, reggaeton, in collaborazione con radio 105, che scalderanno il Pineta. La storica discoteca dell’intrattenimento italiano, nel cuore della Romagna, si prepara alla ripartenza e a una stagione fatta di eventi e serate esclusive. Aperto ogni venerdì e sabato, il 10 Giugno organizza il sabato piu’ esclusivo della Riviera, con molti vip, personaggi del mondo dello sport, dello spettacolo, pubblico adulto e servizio 5 stelle, come è nello stile del nuovo Pineta firmato JP.

Amada Mia Amore Mio con le Dolce Vita Feat Fernando Proce, è già su tutte le piattaforme musicali, da Spotify, ad Amazon, a Youtube, su tutte le radio nazionali e le tv. Il progetto musicale per il trio vocale tutto al femminile Le Dolce Vita, con featuring con l’anchorman di R101 Fernando Proce di R101, è, come tutti già sanno, l’arrangiamento di un vecchio successo del Pasador Paolo Zavallone, datato 1977. La hit, che mette subito di buonumore al primo ascolto, ha un gusto vintage, ma nella sua versione sarà sicuramente uno dei tormentoni della prossima stagione estiva. Questa estate Le Dolce Vita saranno in giro con un tour, che toccherà tappe come Lisbona, Gibilterra, Barcellona, Malta, Marsiglia, in Romania e poi, in Italia, a Pisa, Riccione, Ferrara e Padova, solo per citarne alcune. Il bellissimo videoclip musicale vede alla regia Fabio Bastianello. “In qualità di produttore, voglio anzitutto ringraziare Paolo Chiparo della Star’s Management di Milano e tutto il suo staff per avere creato questa concreta opportunità di collaborazione con Fernando Proce”- ha sottolineato il produttore Tony Labriola- “il trio Le Dolce Vita è, ormai, una realtà nazionale che porta in giro per il mondo la bella musica italiana e non solo”.