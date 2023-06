Cristina Scuccia, "cosa non ha funzionato": chi smonta l'ex suora

Ivan Rota Ivan Rota Vai al blog

Isola dei Famosi. Vladimir Luxuria sull’ex suor Cristina Scuccia: “Cosa non ha funzionato del percorso di Cristina? Tirare troppo per le lunghe con la storia della ”persona”. Se vuoi mantenere un riserbo su qualcosa di intimo, non ne parli più. Insistere rende pubblica una curiosità eccessiva: se hai deciso di fare trenta, fai trentuno”.

Dopo il successo di Amici, Cristiano Malgioglio non si ferma : in attesa di tornare come giurato a Tale e Quale Show , ha voluto incontrare il mitico Boy George . I due cantanti collaboreranno : potrebbe essere una cover di Do you really want to hurt me, la canzone “cult” di Boy George con i Culture Club.

Si é fatto il nome di Emanuele Filiberto di Savoia ,uno scarto di Amici , come nuovo opinionista del Grande Fratello Vip/ Nip : pensano con questo di dare al programma un’ allure internazionale? A rischio Orietta Berti che nella scorsa edizione ha fatto da “comodino” : Alfonso Signorini ci sta pensando. Ritornano fuori due nomi che sarebbero la fortuna del programma : Amanda Lear e Cristiano Malgioglio.

Lui é il bellissimo Manu Rios di Elite , lo show Netflix dove interpreta il personaggio di Patrick Blanco Commerford. Si dice che il suo cuore continui a battere per Mahmood, ma il cantante sarebbe un po’ insicuro…

Giorgia Soleri non pare per niente disperata dopo la fine della storia con Damiano David dei Maneskin : pare abbia giá da mesi una love story con un imprenditore nel settore cosmetico. Non a caso, pochi giorni fa, la Soleri ha lanciato la sua linea di trucchi…



Alena Seredova e Alessandro Nasi si sono sposati: sono arrivati al Comune di Noto a bordo di una Fiat cinquecento spiaggina degli anni Sessanta color Tiffany. Tra gli invitati , John Elkann, cugino dello sposo, insieme alla moglie Lavinia Borromeo, testimone di Alena Seredova nonché il

Cupido che ha fatto incontrare marito e moglie. E si é sposato anche Enock Barwuah, uno dei protagonisti del Grande Fratello Vip 5, con Giorgia Migliorati Novello. Testimone dello sposo il fratello Mario Balotelli che ha portato con sé anche la figlia Pia, avuta con Raffaella Fico.

Chanel Totti e Cristian Babalus innamoratissimi : lui ha pubblicato su TikTok un reel con le loro foto più belle con in sottofondo la canzone "Sai", di Gianluca Capozzi. "Sai che niente mai sarà di più, che mai nessuno al mondo sarà mai ciò che sei tu, e sai che sto dicendo la verità".

Svolta epocale al TG Uno : Giorgia Cardinaletti che dialoga con Amadeus, Sonia Sarno che balla sulle note della Cuccarini con Fiorello. Adriana Pannitteri intenta a celebrare la Carrà. Tre inappuntabili professioniste del giornalismo si sono trasformate in paladine del glamour e del gossip leggero.

Stoccata di Caterina Balivo, ospite a La Vita in Diretta , a Antonio Ricci: “Un po’ di tempo fa uscí un servizio di Striscia la Notizia in cui si diceva che mi ero rifatta naso, seno e labbra. Non ho mai risposto perché ho detto ‘vabbe’, è un tg satirico…Sapete quante volte mi trovo messaggi con scritto ‘Ah ti sei rifatta, aveva ragione Striscia’. No, sono bella così. Ormai siamo talmente ossessionati che si pensa che una donna di spettacolo sia per forza rifatta”.

Prevendite aperte per i concerti della 55^ edizione del FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL JAZZ DELLA SPEZIA, in programma dal 25 luglio al 2 agosto in Piazza Europa.

In calendario grandi nomi del panorama jazz internazionale: 25 Luglio Stanley Clarke, 26 Luglio The Manhattan Transfer (50° anniversario e Final World Tour); 27 Luglio Earth, Wind And Fire Experience By Al Mckay, 28 Luglio Doctor 3, 30 Luglio Al Di Meola, 02 Agosto Omaggio ad Astor Piazzolla con Daniele Di Bonaventura e la Hyperion Ensemble.

Il FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL JAZZ DELLA SPEZIA è prodotto dal Comune della Spezia, Fondazione Carispezia, Società dei Concerti ETS; con il patrocinio di Regione Liguria e il sostegno dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale. Main Sponsor: Iren SPA - Partners: MBDA, PA Digitale.

18 Luglio 1969 La Spezia. Questa è la data che segna l’avvio del Festival jazz nella città del Golfo dei Poeti che quest’anno celebra la sua 55^ Edizione e vanta l’onore di essere la manifestazione, nel suo genere, più longeva d’Italia. Nato da un’idea di Tiberio Nicola, ha visto susseguirsi sul palco artisti di fama internazionale, da Mingus a Keith Jarrett, Weather Report, Bollani, ma anche grandi nomi non legati espressamente al genere come quello di BB King, Mogol o Kronos Quartet.

“C’è molto più jazz di quanto si creda - dichiara il Direttore artistico Lorenzo Cimino –Il jazz ha assunto un ruolo fondamentale nel processo di evoluzione della musica pop moderna, tanto da essere considerato come suo ‘genitore’.