Fabrizio Corona svela il nome del figlio, Sara Barbieri la prende male: "Idiota"

“Non sono mai stato molto aperto sulla mia vita privata” – ha postato Emis Killa su Instagram annunciando la nascita del nuovo bimbo – “Ma mi sembra giusto informarvi che una settimana fa 18-06-2024 è nato mio figlio Romeo. Tanti auguri a noi“. La neo-mamma si chiama Martina Bottiglieri. Romeo ha già una sorella maggiore, Perla Blue, nata nel 2018 dalla relazione con Tiffany Fortini, con cui si è separato nel 2020.

Per il figlio di Fabrizio Corona occorre aspettare ancora un po’ di mesi, anche se il nome lui l’ avrebbe già scelto: Johnny Maria. Un nome che alla compagna di Corona, Sara Barbieri, non piace per niente . È di oggi il video di Corona in cui dice: “Sara è triste perché è maschio! Mi dispiace Sara. Sta arrivando Johnny Maria Corona!“, con tanto di smentita di lei: “Id1ota! Non è vero! Basta sia più tranquillo di te. E non si chiamerà Johnny!“.

Presentazione a Milano alla Mondadori Duomo dello splendido libro di Elena Bonelli Io Gabriella Ferri con i saluti di Daniela Iavarone, presidente degli Amici della Lirica e con il dibattito che ha visto coinvolti Melania Rizzoli, Nina Zilli e Ivan Rota. Aneddoti divertenti da parte dell' autrice che ha anche intonato a cappella alcuni brani come Il Valzer della Toppa, Sempre e Le Mantellate.Gabriella Ferri è stata una delle icone indiscusse della musica italiana. La sua voce unica e la sua presenza carismatica hanno incantato il pubblico per decenni. Questa “storia italiana” getta uno sguardo intimo sulla vita straordinaria di questa artista, dall’infanzia nel cuore pulsante di Roma alle fatiche e alle trionfanti performance teatrali. Attraverso il racconto della cantante viene ripercorso il fermento culturale che attraversò il nostro paese a partire dagli anni Sessanta, un’epoca di cambiamenti sociali e rivoluzione musicale. Con intelligenza, coraggio e una voce che risuona ancora nell’anima degli appassionati di musica, Gabriella ha incarnato l’autenticità e l’emozione della canzone popolare romana e italiana. Il lettore è invitato a scoprire insieme a Gabriella tutti i personaggi che l’hanno accompagnata nella sua vita: amici, cantanti, artisti, attori, autori televisivi, registi, compositori e uomini di cultura. Il testo rievoca la storia dell’inconfondibile artista ma anche della donna dietro il microfono: i suoi amori, i suoi sacrifici e le sue vittorie. Dalla musica italiana all’intimità di una vita vissuta intensamente, Io Gabriella Ferri è il tributo a un simbolo del nostro paese.

Cuore di mamma. Come ormai si sa, Jacqueline Luna Di Giacomo aspetta un figlio da Ultimo, un maschio che si chiamerà Edoardo. I rapporti della ragazza con mamma Heater Parisi non sono mai stati idilliaci. Pensate che non si vedono e sentono da dieci anni.

Jacqueline si arrabbiò molto quando la mamma, ospite a Belve, disse che si sentivano regolarmente.

E neanche la gravidanza della figlia l’ ha intenerita. Pensate che ha limitato i commenti al suo ultimo post di Instagram perché bersagliata dai fan di Ultimo che le facevano gli auguri per essere in procinto di diventare nonna.

Tommy Paul è fresco del grande successo al Queen’s dove ha vinto battendo in finale l’azzurro Musetti. Talento e una forza innata lo aiutano, ma c’è una terza “arma segreta”: parliamo della sua bombastica fidanzata, Paige Lorenze, modella e influencer.

Chissà se sarà vero. Alessia Marcuzzi rifrequerebbe l'ex marito Paolo Calabresi: si parla di un secondo colpo di fulmine. La coppia si starebbe godendo qualche giorno di vacanza.

Domenica 30 giugno Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez si sposeranno in Toscana a Villa Medicea La Ferdinanda, a Carmignano, vicino a Prato. Per loro si esibirà Tananai, ormai un cantante per tutte le “stagioni”. La canzone Tango di Tananai é la preferita da Cecilia.

A Otto e Mezzo, Mario Sechi: "Salvini è una persona coi piedi per terra". Roberto D’Agostino: "Ma che hai preso, LSD? Hai cambiato pusher?”

E poi delirio in rete per Otto e Mezzo dove di parla delle gaffes del ministro Gennaro Sangiuliano: “Il classico lapsus di chi legge troppi libri e non troppo pochi…e perché dovrebbe chiedere scusa?…” lo dice Alesssndro Giuli direttore del MAXXI, nemmeno laureato, guarda caso nominato da Sangiuliano.

Milly Carlucci come la sibilla cumana riguardo la possibile partecipazione di Barbara D’ Urso a Ballando con le Stelle: “Si, ora è libera, ma far parte del nostro cast implica la voglia di una persona di mettersi in gioco, lavorare tutti i giorni, aprirsi e raccontarsi“. Ma cosa vuol dire?

Milly Carlucci diceva tempo fa: “L’ho già invitata e la invito nuovamente. Noi per lei siamo sempre apertissimi, ma ci sono delle questioni di esclusive e clausole che spesso non sganciano un personaggio da ospitate in una rete che non è la propria“. Ora Barbara D’ Urso ha declinato l’ invito?

Aperitivo a sorpresa per il compleanno di Vittorio Feltri al The Manzoni a Milano. A organizzare il tutto per pochi amici é stata Melania Rizzoli che con la solita verve, tra bollicine é mondeghili, ha accolto, tra gli altri, Mara Venier che, tra pochi giorni sarà sul set nel nuovo film di Ferzan Ozpetek, il direttore di Novella 2000 Roberto Alessi, il dentista dei vip Giovanni Macrí, Giulia Veronesi, dottoressa di Feltri e la scrittrice Elvira Serra.

Ma cosa farà mai Tony Effe alle donne? Una sua ex ci ha confidato che nasconde un “segreto”. Ora é stato pizzicato a Napoli, per il concertone di Geolier, con Giulia De Lellis e, secondo il settimanale Chi, avrebbero trascorso la notte insieme.

Pare che tempo fa Tony Effe le fu presentato da Andrea Damante, ex della De Lellis. Lei postava: “Io amo follemente Tony Effe”. Lo faceva mentre lui stava con Taylor Mega che non ne fu per niente contenta.

Un ex componente della Dark Polo Gang, forse il più dotato, questa volta musicalmente parlando, era scomparso dai radar. Parliamo di Side Baby, ragazzo problematico, ma autore di canzoni da brivido come Nuvola. Ci ha pensato Sfera Ebbasta a riportarlo sul palco proprio con Tony Effe. La loro interpretazione di Cavallini è stata emozionante.

Lucio Presta, l'ex manager di Amadeus e marito di Paola Perego è “vivo per miracolo”: è caduto dal trattore e ha rischiato seriamente la vita. Proprio per questo é in forse che la Perego possa fare da testimone al matrimonio dell’ amica Simona Ventura con Giovanni Terzi, ex di Dalila Di Lazzaro.

Il tempo delle mele mature: non ha più l’ età, ma continua a lanciare frecciatine a Fedez, suo ex marito. Chiara Ferragni, sempre più “cringe”, su TikTok ha pubblicato un audio: “Poi all'improvviso ho smesso d'amarla, da un'ora all'altra. Alle otto di sera ero innamorato pazzo, alle nove e tre quarti non me ne importava più niente: era finita, ero guarito”, e la caption: “Uomini”. Molti ormai dubitano sia una strategia per far dimenticare il “pandoro gate”.

Questa volta pare che Raz Degan abbia messo la testa a posto con Cindy Stuart, conosciuta dopo aver vinto L’Isola dei Famosi: da diversi anni vivono insieme in Puglia, nel trullo che l'israeliano ha comprato anni fa, e che rimane il suo posto del cuore. Anche Paola Barale, ex di Degan, ama i trulli.

Non è ancora iniziata ufficialmente l’ apparizione di Alex Petri e Vittoria Bricarello a Temptation Island 2024, ma già sono al centro delle polemiche. E a sganciare la bomba é stato Matteo Diamante, ex concorrente del Grande Fratello Vip: “Vittoria e Alex, fidanzati da un anno e nove mesi? Questa è follia, lui festeggia il compleanno e lei non viene invitata? Trovatemi qualsiasi coppia nel mondo in cui per esempio lui fa il compleanno e non invita la sua dolce metà…”