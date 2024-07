Giulia De Lellis "mutande a vista": la rissa alle nozze di Cecilia Rodriguez

Ivan Rota Ivan Rota Vai al blog

Giorgia Mondani, in occasione del suo 40⁰ compleanno unito ai festeggiamenti per i 50 anni del marito Daniele Di Murro, ha organizzato la festa GD90 presso un rinomato locale di Santa Margherita Ligure lo scorso sabato 22 giugno.Il tema del party era ispirato agli anni '90, gli ospiti si sono attenuti, divertendosi a recuperare dress code ed accessori originali di quel periodo.Tra gli invitati illustri di Giorgia e Daniele abbiamo trovato anche il professor Matteo Bassetti, Kevin Gilardoni ed il pilota Andrew J. Pitt, mentre l'iconico Jerry Calà ha festeggiato il taglio della torta con la coppia ed i loro ospiti.

Continua a far parlare l’ abito di Giulia De Lellis alle nozze di Cecilia Rodriguez: mutande a vista, molto tamarro che manco al Coachella. La De Lellis ha scelto un tavolo lontano da Tony Effe perché c’era il suo ex Andrea Damante e non ha voluto creare caos. Secondo Deianira Marzano c’è stata una scenata: la De Lellis ha litigato con una ragazza perché era nascosta a fumare con Tony Effe. Questo Effe ha una potente arma segreta: alcuni amici lo chiamano 00F.

E al matrimonio scene da metaverso: sempre Tony Effe parla di vini e vigneti con Francesco Moser. Belen Rodriguez (ma che ha fatto al viso?) cammina metri dietro le altre damigelle per non confondersi e prendere la scena. Antonino Spinalbese, altro ex di Belen, era assente: ha declinato l’ invito o lei non ha voluto gli ex e l’attuale compagno?

Ultimo, perseguitato dagli schiamazzi dei fan che urlano sotto l’Hotel dove alloggia, si affaccia al balcone: “Non ce la faccio, mi affaccio sempre, però sto a dormire capito, vi voglio bene,veramente”. Chapeau: la sua gentilezza é proverbiale.

Elisabetta Gregoraci incazzata nera con la compagnia aerea per il ritardo del volo dalla Sardegna: “Io sono qui in aeroporto da questa mattina, ormai dovevo essere già a casa da ore e invece sono ancora qui. Ma la cosa grave non è solo l’accumulato ritardo, ma le persone trattate come delle bestie. Come mai? Qui non ci sono stati annunci, nemmeno mezzo avviso. E dulcis in fundo ci fanno imbarcare per poi bloccarci …”

Simona Branchetti a Pomeriggio 5 News e in studio hanno parlato dei look particolari (non hanno visto Elodie al Pride) di Emma. Non si capisce manco il perché. Rosanna Cancellieri l’ ha comunque criticata: “Emma è da lodare, ma dovrebbe cambiare modo di vestire. Con tutta la simpatia per lei devo dirlo. Emma, valorizzati meglio, perché hai molto da valorizzare, altrimenti giustifichiamo tutto qua…”

Tv Blog dice che oltre alla modella Sara Croce anche due protagonisti di Amici hanno fatto un provino per La Talpa: sono i coreografi Veronica Peparini e Andreas Muller, coppia anche nella vita. E siccome ormai in un reality ci vuole un turco, al prossimo Grande Fratello ci dovrebbe essere l’attore turco Furkan Palali visto in Terra Amara.

Al Corriere della Sera Giuseppe Cruciani ha rivelato di aver votato per Roberto Vannacci, anche se non ne condivide tutte le idee. Poi ha detto di essere stato attratto da un ragazzo anche se non ci ha fatto niente. Vladimir Luxuria non l’ha presa bene: “Lui dice “andavo al Muccassassina da Vladimir Luxuria” e poi vota chi dice che la comunità LGBTQI+ non è normale”.

Cruciani ha risposto: “Ah Vannacci? E perché si deve condividere tutto quello che dice uno che voti? E dove ho mai detto che la comunità Lgbtq etc non è normale?“ E Luxuria: “Quando avrai fatto pace con la coerenza fatti sentire e ne riparliamo. Infatti non ho scritto questo (se sai leggere bene) ma votando Vannacci condividi il suo pensiero“.

Mentre Massimiliano Varrese si esibiva in Svizzera come cantante davanti a pochi spettatori e mentre quasi tutti gli ex gieffini sono entrati in un cono d’ombra, Beatrice Luzzi presenzia a serate con il tutto esaurito e un tifo da stadio. E lei ricambia: “Volevo che le chiacchiere digitali di questi ultimi mesi si trasformassero in connessioni tangibili….Insomma io vorrei che si creasse una bella comunitá”. Quasi una predicatrice. Ci sono già molte tesi universitarie su di lei.

Daniele Radini Tedeschi,critico d’arte scrittore e concorrente dell’ Isola dei Famosi, in visita a Palazzo Barberini a Roma, si è inginocchiato davanti l’opera di Caravaggio dal titolo “Giuditta e Oloferne”. L'azione è stata ripetuta davanti a una folla di presenti, alla Galleria Nazionale d' Arte Moderna e Contemporanea a Roma. L'opera su cui Radini Tedeschi si è soffermato è di Lucio Fontana; le parole dell'esperto d'arte sono state: "La Bellezza accoglie la ferita. L'abbraccia. La Bellezza dell'errore. Non è un quadro quello di Lucio Fontana ma carne viva…”

Nella serie Family Affaire su Netflix, Nicole Kidman e Zac Efron scopano. I due sono recidivi. Lo ricorda Grazia Sambruna: “Ho subito flashato la scena di un film, The Paperboy, in cui lei gli pisciä in faccia dopo che lui è stato punto da una medusa”. Anche questa é cultura cinematografica.

Cristina Marino e Luca Argentero, innamorati, felici e belli, alle nozze di un amico. Insieme a loro c’è pure Elisabetta Canalis, ormai una habitué dei matrimoni. Sono a Mazara del Vallo per il matrimonio tra Pietro Gaudioso e la modella cinese Niki Wu Jie.

Oggi ce la prendiamo coi ragazzini che vanno a vedere NewMartina che ha trasformato il suo lavoro in una vera e propria fortuna. Non sarà il massimo ma rispetto ai tronisti e i cornuti almeno il messaggio è positivo. NewMartina ha aperto un negozio: maxi fila, grida e pianti per la tiktoker che cambia cover.La content creator è seguita da 8.1 milioni di follower su TikTok. Per lei una fila di oltre 3 ore.

Un medico in famiglia, che andava ancora discretamente bene e che gli stessi attori vorrebbero riproporre, non tornerà in onda manco sotto supplica; mentre i Cesaroni, con mezzo cast che ha rinnegato la fiction e un'ultima stagione fallimentare, si rifà.