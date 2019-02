Il mio parrucchiere è differente

Alessandra Pucci, ancora lei. Stavolta se n'è inventata un'altra. Un progetto unico, nel suo genere, che rende Riccio Capriccio, salone da parrucchieri di via San Giovanni in Laterano a Roma, un posto speciale. Si è messa in testa (è il caso di dirlo) di aiutare giovani italiani e non a integrarsi, a imparare un lavoro, a inserirsi socialmente. Aiutiamoli a casa loro dice qualcuno, certo. Ma quando sono già venuti qui e affollano i centri di accoglienza fissando le pareti grigie di una stanza-dormitorio e non puoi più rimandarli indietro, c'è un solo modo per evitare che si perdano buttando via loro vita: farli lavorare. O, almeno, insegnare loro qualcosa. Alessandra è una che tende la mano e poiché di esperienza nel suo campo ne ha accumulata parecchia, ha deciso con il suo staff di avere nel suo salone per otto settimane 6 under 25 prescelti tra i tanti, che si sono proposti, ai quali far fare una sorta di tirocinio, lezioni teoriche e pratiche, per diventare apprendista nel salone di bellezza. Puntando sulla cura di sé, sul rispetto per l'ambiente, sull'entusiasmo di lavorare in un team e quella di Riccio Capriccio è, di sicuro, una squadra variegata, colorata e piena di vitalità. C'è Laura Towers, inglese, biondissima, emigrata a Roma per amore, che taglia così bene i capelli da essere lei, insieme alla titolare Alessandra, l'ideatrice del progetto che si chiama GoAhead e segue un po' la precedente iniziativa "Il taglio solidale" del 2013, quando nel salone un giorno era dedicato alla piega di chi non poteva permetterselo, perché era disoccupata o in cassa integrazione o troppo in difficoltà per permettersi una seduta dal parrucchiere.

Adesso, invece, l'allegra banda di Riccio (multietnica e con musica a palla, un gatto senza pelo che si aggira ogni tanto, un incrocio di pittbull più mansueto di un gatto, il salotto delle donne e ) ha pensato all'integrazione di giovani donne e uomini partendo dal mondo del lavoro. Senza filtri. Con una grande apertura mentale, e di testa, che rende questo posto speciale.