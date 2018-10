Anfibi, tronchetti, texani, modelli biker, lo stivale più fashion dell’autunno 2018 si ferma alla caviglia. Da indossare sotto i jeans, con le gonne plissé o gli abiti in velluto. Mentre i siti di moda lo rilanciano in bianco come tendenza forte di stagione, noi preferiamo le tinte classiche e i colori vivaci (giallo, azzurro o rosso) che ci accompagneranno per tutto l’inverno. E dunque, tornano prepotentemente gli anfibi per assecondare le nostalgiche, che voleranno con la mente agli anni ‘90 e ancora prima alle origini del punk o alle subculture della Londra di fine anni ‘50. A dispetto delle radici ribelli e anticonformiste, gli anfibi, persa l’originaria severa aria militare, si collocano tra gli evergreen più grintosi. E come non citare il Dr. Martens, l’anfibio per eccellenza, lo stivaletto più modaiolo del momento, in pelle con fettuccia posteriore, cuciture gialle e suola a cuscinetto d’aria, che nella nuova collezione si presenta anche in versione oro. L’ideale per sdrammatizzare qualsiasi look.

L’elegante Tod’s invece rivisita in modo sofisticato il classico modello, con fibbia in metallo, zip laterale, tacco in cuoio e suola in gomma con gommini a rilievo. Resiste lo stile preppy, dove troviamo i Beatles, gli stivaletti che raggiunsero l’apice del successo negli anni ’60 grazie alle band rock inglesi. La loro caratteristica è quella di non avere lacci, ma zip o fascia elastica laterale. Tanti i modelli, come quelli di A.Testoni in morbida nappa lievemente martellata e pelle di vitello dalle intense sfumature marrone. Vi sono anche quelli di Timberland, molto interessanti, con il cararmato; dall’allure sportiva si distinguono i modelli di Givenchy e Calzaturificio Soldini. Mentre il polacchino Santoni si veste di grigio con cinturino, doppia maxi frangia e puntale con decori floreali.

E che dire dei texani da perfetta amazzone, da Baldinini hanno i disegni rossi, per Roberto Cavalli e Janet &Janet il pitonato. E ancora: Mario Valentino mette la lampo e Lumberjack le borchiette. Ammiccanti i tronchetti con il tacco di CafèNoir, dal nero al rosso Ferrari, per sexy signore.