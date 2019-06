Gioielli, bijouxe e accessori di moda che fanno la differenza

Si presenta ricca di eventi la prima edizione di HOMI Fashion&Jewels, il nuovo progetto espositivo di Fiera Milano interamente dedicato agli accessori moda ai bijoux e al gioiello, in programma dal 13 al 16 settembre. In concomitanza con gli appuntamenti clou della moda milanese, la mostra raccoglie l’eredità che HOMI Salone degli stili di vita dedicava a questi mondi, con l’obiettivo di creare un’offerta completa e unica nel suo genere.



Protagonisti del prossimo HOMI Fashion&Jewels saranno brand importanti, nazionali e internazionali, start-up, giovani creativi e designers. E si pone come primo e unico appuntamento, che oltre ai protagonisti storici, dà ampio spazio ai makers 3.0. Ovvero gli esponenti della nuova generazione manifatturiera che con la loro creatività, ricerca e sperimentazione, portano nuova linfa a due settori importanti dell’artigianato tradizionale, come la moda e il gioiello.



Con l’obiettivo di selezionare e valorizzare il manifatturiero innovativo, sono diversi i progetti speciali che caratterizzeranno questa edizione.



#IAMTHEMAKER: l’installazione che dà voce alla creatività dal e nel mondo. Un futuristico sistema di proiezioni che trasmette le video experience dei protagonisti di Homi: exhibitor, buyer e addetti ai lavori raccontano infatti la loro visione dell’art&craft di oggi e di domani. Un angolo sarà inoltre allestito per raccogliere i contributi live di chi sarà presente alla manifestazione.

Da segnalare anche SPERIMENTA, lo spazio realizzato in collaborazione con A.I. Artisanal Intelligence, che riunisce le creazioni a forte contenuto sperimentale realizzate da designer, aziende, artigiani, selezionati attraverso un’attenta attività di scouting, per creare un’offerta completa dalla qualità ineguagliabile.



Aree speciali come Tuttepazzeperibijoux, daranno l’occasione per scoprire gioielli selezionati e di nicchia che si contraddistinguono per la loro originalità. Ideato e creato da Maria Elena Capelli, cool hunter e jewel design curator, questa sezione si pone come riferimento per i concept stores e le gioiellerie che cercano un gioiello unico, fatto a mano e di alta qualità.



Talk e workshop animeranno i giorni della mostra con la presenza di esperti del settore, in modo da offrire in tempo reale importanti suggerimenti per rendere sempre più profittevole e ricco di opportunità l’affascinante mondo del fashion&jewels.

E sulle passerelle di HOMI Fashion Show sfileranno le collezioni più rappresentative della stagione in corso, in un mix and match di bijoux e accessori moda. Veri protagonisti dell’outfit.