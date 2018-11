Per molti è irriconoscibile, per i più attenti vederla sarà un colpo al cuore. Tra anni 80 e 90 è stata un mito sexy della tv italiana: Angela Cavagna era l'infermiera di Striscia la notizia, la maggiorata anti-Sabrina Salerno. Oggi ha 52 anni, ha abbandonato il mondo dello spettacolo e dopo la separazione dal marito Orlando Portento (diventato famoso da Barbara D'Urso per le sue pirotecniche sfuriate al grido Cammellate e Triccheballacche) avvenuta nel 2009 ha anche cambiato vita. Nel 2015 ha sposato l'imprenditore Paolo Solimano, ex pilota milionario che come ricorda il settimanale DiLei vive alle Canarie e lavora come immobiliarista. Insieme a lui la Cavagna vive una vita dorata fatta di sole, piscina e bikini, come testimoniato dal suo bombastico profilo Instagram con 19mila followers.