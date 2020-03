Coronavirus: Coldiretti Padova, ora Vo' deve ripartire (2)

06 marzo 2020 a

(Adnkronos) - Nei giorni scorsi sono già stati varati dal Governo alcuni primi provvedimenti di carattere fiscale a favore delle attività presenti nelle zone rosse e altri sono in corso di pubblicazione.

“Tuttavia si tratta di provvedimenti ancora insufficienti – conclude Coldiretti Padova - e che speriamo di poter ulteriormente migliorare nelle prossime settimane, anche grazie alle sollecitazioni che da più parti stanno arrivando. Considerando comunque il protrarsi del danno economico siamo in attesa di ulteriori provvedimenti fiscali che riguardino soprattutto le zone colpite da questa emergenza. Nel frattempo, abbiamo lanciato la campagna social #mangiaitaliano per difendere la reputazione del made in Italy e il lavoro degli agricoltori e delle imprese del settore agroalimentare. Un messaggio in controtendenza rispetto al sensazionalismo di questi giorni. Riteniamo che questa sia la strada maestra che dovremo percorrere insieme per riportare il territorio euganeo alla reputazione di eccellenza che si è faticosamente conquistato nel tempo”.