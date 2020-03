Coronavirus: Zaia, 'la zona rossa è tutto il Veneto'

06 marzo 2020 a

a

a

Venezia, 6 mar. (Adnkronos) - "A Vò vanno riaperti i varchi, la comunità di Vò è in ginocchio e paga il conto che sì è pensato che fosse l'unico focolaio in Veneto. I suoi cittadini sono stati eccezionali e vanno aiutati". Lo ha ribadito con forza oggi il governatore del Veneto, Luca Zaia al suo arrivo alla sede della Protezione Civile di Marghera.

E il presidente della Regione ha anche rilanciato "l'emergenza economica che riguarda tutto il Veneto. La zona rossa non è solo Vò, ma tutta la regione, tutte le sue imprese, per questo è necessario un piano per aiutare tutte le imprese della regione", ha sottolineato.