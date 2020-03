Milano: maltrattava e abusava della compagna, arrestato

06 marzo 2020 a

Milano, 6 mar. (Adnkronos) - Un 40enne originario di Saronno e residente a Rovellasca, nel Comasco, è stato arrestato dai carabinieri di Senago su ordine della procura di Milano per maltrattamenti in famiglia, atti persecutori, lesioni personali, violenza sessuale, rapina e incendio doloso.

Le indagini sono scattate nel gennaio quando la vittima si è presentata in caserma e ha raccontato la sua storia, iniziata nell'estate del 2018 e durata fino a quel momento, con il compagno violento che, per tutta la durata della loro relazione, l'avrebbe "frequentemente picchiata, minacciata, arrivando ad impossessarsi dietro violenze e minacce di soldi ed altri beni nonché anche ad abusarne sessualmente". L'uomo deve anche rispondere dell'incendio di un'auto durante la serata del 25 gennaio in un parcheggio pubblico in centro, jeep scambiata con un altro veicolo ritenuto dal 40enne di un presunto amante della donna.

Nel corso dell'esecuzione del provvedimento cautelare, i militari hanno sequestrato un coltello verosimilmente più volte utilizzato per minacciare la compagna. L'arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato portato nella casa circondariale di Monza, a disposizione dell'autorità giudiziaria.