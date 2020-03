Coronavirus: Zaia, 'ancora settimane per capire come andrà'

06 marzo 2020 a

Venezia, 6 mar. (Adnkronos) - "Oggi, nel primo bollettino della mattina, abbiamo 488 positivi, di questi 144 ospedalizzati, e 27 in terapia intensiva, ciò significa che la crescita non è esponenziale come prevedevano gli algoritmi, probabilmente vuol dire che ancora in questa fase la tenuta sul contagio è positiva, e se continua così' abbiamo le speranze di chiudere questa partita velocemente, certo è ma ci vorranno ancora settimane per capire poi alla fine come sarà". Lo ha detto oggi il presidente del Veneto Luca Zaia, al suo arrivo alla sede della Protezione Civile di Marghera.