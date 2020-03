Safilo: Donazzan (Veneto), 'positivo accordo su Longarone'

06 marzo 2020 a

a

a

Venezia, 6 mar. (Adnkronos) - “Prendiamo atto positivamente – dichiara l'assessore regionale al lavoro del Veneto Elena Donazzan – dell'accordo raggiunto tra le organizzazioni sindacali territoriali di Belluno e la Safilo in merito al sito produttivo di Longarone, grazie anche all'accompagnamento offerto dall'Unità di Crisi aziendale della Regione Veneto. Voglio sottolineare, in particolare, il senso di responsabilità, di cui tutte le parti in causa hanno dato prova, nel confronto e nel raggiungimento di una condivisione di strumenti e di iniziative per una prima gestione di questa fase di criticità aziendale, con gli obiettivi della tutela dell'occupazione e della salvaguardia della realtà produttiva dell'area bellunese”.

Per la referente delle politiche del lavoro della Regione l'accordo rappresenta “un importante punto di partenza di un processo di riqualificazione e valorizzazione industriale del sito, al quale – ribadisce l'assessore - la Regione non mancherà di dare il proprio supporto, in raccordo con le parti”. “La Safilo, per Belluno e per il Veneto – prosegue l'assessore– rappresenta un patrimonio di professionalità, capacità produttiva, innovazione e immagine da difendere e promuovere. Auspico che le parti possano trovare una condivisione di intenti e strumenti anche per la gestione della realtà produttiva di Padova”, aggiunge l'assessore.

“Il comparto dell'occhialeria, uno degli ‘asset' trainanti per l'intero Made in Italy, ha in Veneto un polo di eccellenza a livello mondiale, al quale la Regione continua a guardare con grande attenzione”, conferma l'assessore. “Per favorirne le dinamiche di sviluppo e di valorizzazione Veneto - ricorda l'assessore - la Regione si è fatta promotrice della convocazione a Longarone, il 15 novembre scorso, degli ‘Stati generali' del settore, nella prospettiva di allargare il confronto con i principali attori economici e sociali dell'intero territorio regionale e di approfondire prospettive e percorsi di crescita”.