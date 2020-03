Coronavirus: Comune Milano, al via fondo da 3 mln per emergenza

06 marzo 2020 a

Milano, 6 mar. (Adnkronos) - Il Comune di Milano istituisce un fondo di emergenza da 3 milioni di euro per combattere la crisi innescata dall'emergenza coronavirus. Il fondo prevede uno stanziamento di 1 milione in conto capitale e 2 milioni di euro in parte corrente con il quale da subito il Comune inizierà a fronteggiare la crisi. Si tratta di soldi destinati alle famiglie che affrontano la chiusura delle scuole, ai cittadini più anziani e fragili e al mondo del lavoro. La somma, si spiega da Palazzo Marino, "è contenuta, ma vi è l'impegno della giunta ad approfondire la ricerca di altre disponibilità. In questo, sarà essenziale l'intervento combinato con governo e Regione per rendere compatibile ogni intervento con i vincoli di legge che il Comune deve rispettare".

"Da subito si aprirà un tavolo di coordinamento in seno alla presidenza del Consiglio e composto da tutte le componenti politiche, per valutare e gestire i bisogni di tutta la città", ha spiegato l'assessore comunale al Bilancio, Roberto Tasca.