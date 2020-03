Milano: Comune approva bilancio di previsione al 2022

06 marzo 2020 a

a

a

Milano, 6 mar. (Adnkronos) - Con 20 voti favorevoli e 7 contrari il Consiglio comunale di Milano ha approvato il bilancio di previsione 2020-2022. Il voto finale è arrivato dopo diverse sedute e una lunga maratona terminata nella notte. La delibera approvata attesta l'equilibrio di parte corrente a 3,4 miliardi di euro, mentre per la parte in conto capitale è di 3 miliardi di euro.

“Era necessario approvare il bilancio il prima possibile in questo momento difficile per Milano per poter affrontare l'emergenza permettendo alla città di continuare a garantire le attività amministrative", afferma l'assessore comunale al Bilancio, Roberto Tasca. "Da subito, si aprirà un tavolo di coordinamento in seno alla Presidenza del Consiglio e composto da tutte le componenti politiche, per valutare e gestire i bisogni di tutta la città".