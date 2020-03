Coronavirus: Bussetti, 'grazie a docenti e personale, uniti ce la faremo'

06 marzo 2020 a

a

a

Milano, 6 mar. (Adnkronos) - "Ciascuno di voi, malgrado l'immensa mole di difficoltà, giorno dopo giorno sta procedendo con responsabilità, equilibrio, senso di appartenenza all'istituto e professionalità. La situazione difficile e complessa che si è venuta a creare impone un cambio di passo e di prospettiva e voglio essere in prima linea con voi per condividere le criticità e trovare soluzioni ai problemi nuovi che ci si sono aperti innanzi. Sono al vostro fianco". Marco Bussetti, dirigente dell'Ufficio scolastico di Milano e Città metropolitana, ha inviato una lettera di ringraziamento in giorni di "generale disorientamento" per il coronavirus.

Una missiva di ringraziamento "ai dirigenti, al personale Ata, ai docenti perché vi state adoperando per dimostrare che anche stavolta la scuola, e tutte le sue componenti, è impegnata a rispondere ai bisogni del Paese. In molti ci chiedete per quanto tempo sarà sospesa l'attività didattica. Purtroppo non lo possiamo sapere, lo decideranno le autorità competenti in ragione delle mutevoli situazioni create dal contagio e dalla necessità di frenarlo o prevenirlo. Ovvio che il diritto alla salute resta prioritario", scrive l'ex ministro.

"Certo condivido con voi la preoccupazione per i nostri alunni, perché dopo i primi giorni di 'pausa' siano aiutati a far buon uso del proprio tempo, del tempo scolastico. Uniti ce la faremo. Tutti al proprio timone, senza abbandonare la 'nave', anzi per governarla con attenzione e prudenza, seppur in acque agitate, consapevoli di essere punto di riferimento per la comunità. Contate su di me, contate sull'Ufficio scolastico di Milano e Città metropolitana. Per quanto fate ogni giorno, a costo di sacrifici personali non indifferenti, vi dico grazie", conclude Bussetti.