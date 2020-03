Sostenibilità: Generali aderisce a 'M'illumino di meno' e spegne luci Torre a Milano

06 marzo 2020 a

Milano, 6 mar. (Adnkronos) - Generali per il secondo anno consecutivo aderisce all'iniziativa 'M'illumino di Meno', la giornata del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili lanciata da Caterpillar e Radio2, spegnendo le luci della Torre Generali a Milano. "Un gesto simbolico che rimanda alle molte altre attività che Generali realizza per migliorare l'impatto sul pianeta legate alla quotidianità, come eliminare gli sprechi di materiali usa e getta negli uffici o eliminare le bottiglie d'acqua in plastica dalle sedi", si spiega dal gruppo assicurativo.

La compagnia ha inoltre programmato di ridurre le emissioni di gas serra legate ai portafogli d'investimento fino a raggiungere la neutralità climatica entro il 2050. L'obiettivo è contribuire all'obiettivo di Parigi di mantenere l'aumento della temperatura globale al di sotto di 1,5 gradi.