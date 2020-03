Coronavirus: Tigotà, denuncia contro sciacalli, vendono nostro gel per mani su web

06 marzo 2020 a

Padova, 6 mar. (Adnkronos) - Tigotà che gestisce oltre 600 punti vendita e commercializza prodotti per l'igiene della persona anche con i propri marchiConfiderm e Quandoè, denuncia "una grave azione di sciacallaggio realizzata attraverso la vendita irregolare sul web del proprio gel per mani. In questi giorni a causa dell'emergenza sanitaria provocata dal coronavirus, tutti i prodotti disinfettanti per mani hanno avuto enormi richieste e anche quelli dei marchi del gruppo sia da 300 ml che da 80 ml sono praticamente esauriti nei punti vendita", spiega in una nota.

"L'ufficio marketing ha scoperto che sulle piattaforme di vendita online ci sono soggetti che, approfittando della paura dell'infezione, vendono la confezione dell'igienizzante Quandoè da 300 ml al prezzo di 50 euro, mentre il prezzo di vendita nei negozi e nell'e-commerce è di 2,99 euro, prezzo peraltro che è sempre rimasto invariato. Si tratta evidentemente di persone che dopo aver acquistato il prodotto lo hanno rimesso in commercio su Internet a questi prezzi per lucrare sulla paura. Una condotta particolarmente grave di fronte all'emergenza che sta vivendo il nostro Paese. Tigotà non può accettare questa speculazione", denuncia l'azienda.

"Per questo motivo abbiamo presentato alla Guardia di Finanza e alla Procura della Repubblica di Padova una denuncia querela con la richiesta di procedere contro chiunque sia ritenuto responsabile del reato di truffa e di qualunque altro reato ravvisabile in queste condotte. Ci auguriamo che comportamenti di questo tipo vengano perseguiti dall'autorità giudiziaria con la massima severità", conclude.