8 marzo: Camera Commercio, a Venezia e Rovigo donne manager in crescita (2)

06 marzo 2020 a

a

a

(Adnkronos) - A Venezia sono 13.732 le imprese rosa attive, stabili rispetto al 2018. I settori dove si registrano più attività sono quelli del commercio con il 27.7%, i servizi di alloggio e ristorazione con il 14% e l'agricoltura 12.2%. Allo stesso tempo però agricoltura e commercio sono i settori dove si registrano le contrazioni più rilevanti in termini assoluti, mentre il servizi di alloggio e ristorazione continuano a crescere.

In crescita, invece, le imprese femminili nella maggior parte degli altri settori del terziario, in particolare quelle che svolgono attività di Altri Servizi (Attività di servizi per la persona, Riparazione di computer e di beni per uso personale, Attività di organizzazioni associative), con 43 imprese in più (pari ad un +2.7%). È il settore dove si registra il tasso più alto di presenza femminile (53,8% rispetto al totale delle imprese del settore), in cui si concentrano in particolare i servizi per la persona come parrucchiere, estetiste o lavanderie. Segue il settore della Sanità e assistenza sociale con un tasso di presenza femminile del 31,5%.