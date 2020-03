Coronavirus: assessore Marcato, 'zona rossa economica per tutto il Veneto' (3)

06 marzo 2020 a

(Adnkronos) - L'assessore ha confermato la condivisione sul tema e che la Regione si farà portavoce presso il Governo della richiesta che, andrà, comunque, veicolata verso la Commissione Europea. “La Regione del Veneto è già disponibile ad estendere le garanzie previste dalla Sezione Speciale regionale, collegata al Fondo Centrale di Garanzia, portando dal 70% all'80% il livello di garanzia - sottolinea l'assessore – ricordo che la Regione ha già messo 20 milioni di euro per la Sezione Speciale regionale, cifra che, grazie all'effetto moltiplicatore permette di sprigionare 200 milioni di euro per l'accesso al credito delle imprese venete”.

“È un'operazione che abbiamo messo in campo negli anni scorsi, raccogliendo le richieste proprio delle nostre imprese per favorire l'accesso al credito – precisa l'assessore – oggi, in piena emergenza sanitaria da coronavirus, siamo in grado di chiedere al MISE di aumentare il livello di garanzia”. “Se dovesse servire – conclude l'assessore – siamo, comunque, disposti ad aumentare anche il fondo per supportare ancora il nostro sistema economico. Faremo di tutto per essere accanto alle nostre imprese e ai nostri cittadini in questo momento così difficile”.