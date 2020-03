06 marzo 2020 a

Palermo, 6 mar. (Adnkronos) - E' risultato positivo al Coronavirus anche il questore di Bergamo Maurizio Auriemma. Non ha la febbre ed è asintomatico. Ma è in quarantena nel suo alloggio di servizio in Questura, da dove continua a lavorare al telefono. Ieri è risultata positiva anche il prefetto di Bergamo, Elisabetta Margiacchi.