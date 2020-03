Palermo: 'intascava i soldi dei contribuenti', Gdf arresta dipendente Riscossione Sicilia (2)

07 marzo 2020 a

(Adnkronos) - Parte delle somme sono state utilizzate per la ricarica di conti di gioco e scommesse online, per cui è scattata anche la denuncia di autoriciclaggio. A seguito degli ulteriori riscontri eseguiti dai finanzieri, allo stato, sono state individuate sette persone raggirate dalla funzionaria infedele e il profitto dei reati ipotizzati è salito a oltre 200.000 euro. "Inoltre, è stato accertato che, dopo la notifica del provvedimento di sequestro disposto dal PM lo scorso mese di febbraio e la sospensione dal servizio, l'indagata ha reiterato analoghe condotte fraudolente, fissando appuntamenti con persone che si erano in passato rivolte a lei per avviare pratiche per rottamazione di cartelle esattoriali", spiegano le fiamme gialle.

Questi ulteriori elementi investigativi hanno indotto il Gip ad un aggravamento della misura cautelare, su richiesta della Procura della Repubblica, disponendo gli arresti domiciliari poiché l'indagata “ha mostrato insofferenza e noncuranza al rispetto della legge perseverando nella condotta illecita nonostante il trasferimento ad altri uffici, la sospensione dal servizio e della conoscenza del procedimento penale a suo carico, circostanze che fondano una prognosi negativa sul futuro comportamento dell'indagata e sulla sua capacità, in futuro, di autocontrollo”.

"Le indagini continuano per verificare il coinvolgimento di ulteriori contribuenti in buona fede nelle condotte delittuose contestate - dice la Finanza -Prosegue l'azione della Guardia di Finanza di Palermo, sotto il coordinamento della locale Procura della Repubblica, a contrasto dei reati contro la Pubblica Amministrazione che, sottraendo risorse all'Erario, incidono sulle performance degli enti pubblici e ledono la fiducia che i cittadini devono poter riporre nei confronti delle Istituzioni".