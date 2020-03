07 marzo 2020 a

(Adnkronos) - Come apprende l'Adnkronos, il carabinieri risultato positivo al coronavirus è ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale Civico, ma "non perché le sue condizioni siano gravi", bensì per "tenerlo in isolamento". "Fino a poco fa ha potuto parlare con la moglie", spiegano fonti dell'Arma. Da quando era tornato dalla settimana bianca non era ancora a tornato a lavorare perché tenuto a riposo.