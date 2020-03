Coronavirus: due casi nel Messinese, vigile del fuoco ed anziano positivi

07 marzo 2020 a

Palermo, 7 mar. - (Adnkronos) - Si estende il contagio da Coronavirus in Sicilia. Altri due casi positivi si registrano nel messinese. Si tratta di un vigile del fuoco di Sant'Agata di Militello e di un anziano. Il primo è stato trasferito al reparto di Malattie infettive dell'ospedale Cutroni Zodda di Barcellona Pozzo di Gotto. In servizio a Roma il pompiere sarebbe rientrato nei giorni scorsi a Sant'Agata di Militello. Il pensionato, invece, è attualmente in isolamento nella propria abitazione a Messina. I tamponi saranno inviati nelle prossime ore allo Spallanzani di Roma.

Ieri il primo caso anche nell'Agrigentino: un medico in servizio all'ospedale ‘Giovanni Paolo II' di Sciacca, avrebbe contratto il virus nella zona del Bergamasco, dove si era recata recentemente. "E un caso isolato – ha spiegato il sindaco Francesca Valenti, riunendo nel tardo pomeriggio il Centro operativo comunale – il contagio non è avvenuto a Sciacca ma in un'altra città siciliana. L'autorità sanitaria ha subito attivato tutti i protocolli sanitari previsti".

Secondo il bollettino diffuso ieri dalla Presidenza della Regione siciliana dall'inizio dei controlli, i laboratori regionali di riferimento (Policlinici di Palermo e Catania) hanno effettuato 547 tamponi, di cui 511 negativi e 12 in attesa dei risultati. Ventiquattro fino a ieri i tamponi trasmessi all'Istituto superiore di sanità 24 campioni, di cui sette già validati da Roma (tre a Palermo e quattro a Catania).