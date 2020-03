Coronavirus: in Sicilia 643 tamponi e 35 casi positivi

07 marzo 2020 a

Palermo, 7 mar. (Adnkronos) - Dall'inizio dei controlli, i laboratori regionali di riferimento della Sicilia (Policlinici di Palermo e Catania) hanno effettuato 643 tamponi, di cui 598 negativi e 10 in attesa dei risultati. Al momento, quindi, sono stati trasmessi all'Istituto superiore di sanità 35 campioni, di cui sette già validati da Roma (tre a Palermo e quattro a Catania). Risultano ricoverati 8 pazienti (tre a Palermo, tre a Catania, uno a Messina, uno a Caltanissetta, ma proveniente da Agrigento) di cui nessuno in regime di terapia intensiva, mentre 27 sono in isolamento domiciliare. A fornire il quadro riepilogativo della situazione nell'Isola, aggiornato alle 12 di oggi e comunicato all'Unità di crisi nazionale è la Presidenza della Regione siciliana.