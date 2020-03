Coronavirus: assessore De Corato, 'tutelare personale carceri, sospendere colloqui'

07 marzo 2020 a

a

a

Milano, 7 mar. (Adnkronos) - "I ministeri della Giustizia e della Sanità dovrebbero preoccuparsi di tutelare i dipendenti delle carceri, predisponendo misure specifiche di prevenzione del rischio di diffusione del coronavirus”. Lo dichiara l'assessore alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale della Regione Lombardia, Riccardo De Corato.

“Come ha chiesto l'Uspp-Unione sindacati di polizia penitenziaria – prosegue De Corato – bisognerebbe sospendere i colloqui tra i detenuti e i parenti, limitare i trasferimenti dei carcerati nelle strutture ospedaliere per visite non urgenti e rinviare le attività didattiche destinate alla formazione del personale penitenziario. Il fatto che per ora non si siano registrati casi di coronavirus nelle carceri non deve fare abbassare la guardia nella prevenzione”.