8 marzo: donne più attive in politica, presenza in Consigli comunali Lombardia sale al 34% (3)

(Adnkronos) - Le donne presenti nei Consigli comunali della Lombardia sono 5.799, pari al 34,2%. Ad aver la presenza maggiore sono i Comuni della provincia di Milano, con il 39,04%, mentre in fondo alla classifica ci sono i comuni della provincia di Como. La Lombardia presenta risultati promettenti in tema di riequilibrio di genere negli enti locali e le nuove norme hanno accelerato la partecipazione alla politica locale delle donne, per cui il risultato del 40%, che rappresenta il raggiungimento di una parità effettiva, è un obiettivo raggiungibile.

"I dati della ricerca sono molto significativi e fanno ben sperare", spiega Carolina Pellegrini, consigliere di parità regionale della Lombardia. "Certamente le leggi sul riequilibrio della rappresentanza di genere hanno pesato molto permettendo l'immissione di tante donne nell'ambito delle istituzioni, ma quello che sta accadendo, anche se lentamente, credo sia un processo culturale che vede nella valorizzazione delle differenze e quindi anche quella di genere, un punto qualificante ed una risorsa per il bene comune. Le donne sono sempre più presenti, non solo nelle Istituzioni, ma anche in tantissime realtà dove, dal basso, si risponde ai bisogni delle comunità. E fanno la differenza".

Pellegrini sottolinea che "il processo culturale che auspico da sempre è proprio questo. Gli sguardi e gli approcci diversi alla realtà degli uomini e delle donne sono davvero una risorsa nel momento in cui entrano in relazione ed interagiscono. L'interazione però può esserci nel momento in cui la persona rimane leale alle sue origini. La donna laddove è chiamata a decidere deve poter fare la differenza proprio perché donna. Il potere è una opportunità troppo grande per essere sprecata nel momento in cui è possibile fare la differenza per il bene comune. Donne fate le donne".