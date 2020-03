8 marzo: donne più attive in politica, presenza in Consigli comunali Lombardia sale al 34%

07 marzo 2020 a

Milano, 7 mar. (Adnkronos) - La presenza delle donne nei Consigli comunali in Lombardia sale dal 23,2% del 2012 al 34,2% del 2019. E' uno dei dati del Rapporto di ricerca ‘La presenza delle donne nella politica locale in Lombardia', stilato da Polis Lombardia, istituto regionale per il supporto alle politiche della Lombardia, alla vigilia della Festa della Donna 2020.

Nei Comuni della Lombardia, le donne che ricoprono cariche politiche sono 8.126, pari al 34,6% delle 23.449 cariche complessive. Le sindache rappresentano il 17,9% del totale, le vicesindache il 30,1%, le assessore il 45,4%, le consigliere comunali il 34,2%, le presidenti di Consiglio comunale il 21,3%, il 39,3% le vicepresidenti e il 31,8% le delegate dal sindaco. Spicca il dato delle assessore, visto l'obbligo del rispetto del 40% nei Comuni con popolazione superiore ai 3mila abitanti. La percentuale di donne che ricoprono cariche nelle amministrazioni comunali compresa tra il 40% e il 60%, sui dati complessivamente considerati, questa percentuale si raggiunge solo nei Comuni che hanno un'ampiezza demografica compresa tra i 5mila e i 15mila abitanti.

Il rapporto rileva che le donne sindache, assessore o consigliere nei comuni lombardi si presentano con una scolarità alta e un interesse per la politica che coinvolge le giovani donne in misura percentualmente maggiore dei giovani uomini. Sul fronte dell'investimento formativo, le donne confermano, come accade in generale nella società italiana, il loro maggiore impegno: il 43,2% delle donne ha un titolo di studio superiore al diploma, contro il 31,1% dei colleghi uomini.