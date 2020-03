Coronavirus: sindaco Cremona, 'contatti con ministri su Dpcm, servono chiarimenti'

07 marzo 2020 a

Milano, 7 mar. (Adnkronos) - "Ciò che sta circolando sui giornali e nelle chat è una bozza del nuovo Decreto della Presidenza del Consiglio. Appena l'abbiamo ricevuta ci siamo interfacciati con i ministri Boccia e Speranza, con Anci e con altri sindaci per sottoporre al governo alcune questioni chiave e punti da chiarire come le attività lavorative e le limitazioni dei contesti aggregativi". Lo scrive il sindaco di Cremona, Gianluca Galimberti, su Facebook. "Attendiamo il decreto ufficiale per capire quali saranno le nuove misure per Cremona e per la Lombardia".