Coronavirus: Fontana, 'sacrifici cittadini per cambiare stili di vita'

Roma, 8 mar. (Adnkronos) - "I nostri cittadini non hanno capito che questa situazione può essere superata solo se c'è la collaborazione di tutti, solo se tutti fanno qualche piccolo o grande sacrificio. Se non si cambiano certi stili di vita che ormai consideriamo assolutamente assodati, parte della nostra normalità, il virus continua a girare. Invece dobbiamo interrompere il contagio con la massima velocità e con la massima determinazione, perchè poi si può tornare a tutti gli effetti alla vita di tutti giorni senza alcun tipo di limitazione. Un piccolo sacrificio subito per evitare questo stillicidio di rallentamenti nella nostra vita". Lo ha affermato il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ai microfoni di Sky Tg 24.