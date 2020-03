08 marzo 2020 a

Roma, 8 mar. (Adnkronos) - "Non sprecate tempo ad acquistare cibo che poi magari va a male quando tutta la catena della distribuzione alimentare ha funzionato, funziona e funzionerà in maniera assolutamente, rigorosamente perfetta. I supermercati saranno sempre pieni e riforniti, non stiamo andando in guerra". Lo ha affermato il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ai microfoni di Sky Tg 24.