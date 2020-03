Coronavirus: Zaia, 'decreto difficile da interpretare'

08 marzo 2020 a

Roma, 8 mar.(Adnkronos) - "Questo decreto per interpretarlo ha bisogno minimo di una circolare applicativa, così è difficile dare una risposta ai cittadini. Sulla movimentazione posso muovermi all'interno della provincia per lavorare, ma se lavoro fuori dalla provincia cosa accade? E se devo muovermi da una provincia all'altra per altre attività? Nel decreto si dice che bisogna limitare gli spostamenti anche all'interno della provincia. Tutto magari ha una ratio, ma per noi veneti al momento no". Lo dice il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, in una conferenza stampa trasmessa da Sky Tg 24.