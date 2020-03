08 marzo 2020 a

Roma, 8 mar. (Adnkronos) - "La regola in giurisprudenza è che la norma va sempre applicata in maniera estensiva, perché se la movimentazione è garantita va garantita a 360 gradi, perché sennò l'alternativa a questo è il coprifuoco". Lo dice il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, in una conferenza stampa trasmessa da Sky Tg 24.