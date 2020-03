Coronavirus: assessore Sicilia, 'dal Nord venuti oltre 7.000 giovani registrati sul sito'

09 marzo 2020 a

Palermo, 9 mar. (Adnkronos) - "Stiamo adottando delle misure di contenimento, abbiamo chiesto ai ragazzi di registrarsi sul sito della Regione e lo hanno fatto in oltre 7.000, perché in questo momento è determinante potere tracciare la presenza sul territorio di chiunque raggiunge la Sicilia dalle regione di area rossa o gialla". Lo ha detto l'assessore alla Salute della Sicilia, Ruggero Razza intervenendo a Omnibus La7. "Noi dobbiamo fare tesoro dell'esperienza della Lombardia o del Veneto - dice - dobbiamo lavorare per incrementare il numero di posti letto in Sicilia".