Coronavirus: Pd Veneto, Zaia abbassi i toni e si metta in sintonia con presidenti Regione

Venezia, 9 mar. (Adnkronos) - "Zaia si fermi. Le sue esternazioni stanno creando solo maggior confusione. C'è un decreto, va spiegato e fatto rispettare". Così il capogruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale del Veneto Stefano Fracasso, assieme ai Consiglieri Graziano Azzalin, Anna Maria Bigon, Bruno Pigozzo, Claudio Sinigaglia, Andrea Zanoni e Francesca Zottis, interviene a seguito delle parole del presidente del Veneto Luca Zaia in riferimento al nuovo decreto del Governo sul Coronavirus.

“I distinguo generano solo ulteriore caos in un momento in cui alle istituzioni sono richieste massima unità e responsabilità” sottolinea Fracasso che aggiunge: “Al primo posto c'è la salute dei cittadini e, come dimostrano i dati di oggi, l'emergenza in Veneto non è finita. Contenere il contagio significa anche garantire a tutti gli ammalati gravi, le cure in terapia intensiva dato che in Italia i posti letto per le rianimazioni sono limitati a circa 5 mila unità. Zaia abbassi quindi i toni e si metta in sintonia con i suoi colleghi presidenti di regione. L'esperienza di queste settimane dovrebbe suggerirgli di non eccedere con dichiarazioni e interventi che non siano mirati a gestire al meglio la situazione”.

"Siamo vicini ai lavoratori, alle imprese, a tutti i cittadini - aggiungono i consiglieri dem - ma un blocco ora ci eviterà conseguenze più gravi nelle prossime settimane e non recuperabili. È evidente che vanno da subito messe in atto azioni sempre più forti di sostegno alle famiglie e alle imprese. I veneti sapranno superare questo momento come ne hanno superati altri. Per questo ai cittadini oggi non servono polemiche, ma parole chiare e non contraddittorie".