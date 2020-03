Coronavirus: Zaia, 'previsto piano straordinario per reparti di rianimazione'

09 marzo 2020 a

Venezia, 9 mar. (Adnkronos) - "Faccio un appello ai cittadini: oggi la terapia intensiva e la vera cura siamo noi cittadini nel rispettare le regole e far in modo che il virus corra meno velocemente possibile, non collassando gli ospedali e garantendo qualità di cura soprattutto ai malati gravi. Questa è la vera sfida". Lo ha sottolineato il presidente del Veneto, Luca Zaia oggi dalla sede della protezione civile di Marghera.

"Abbiamo un piano per i reparti di rianimazione straordinario - ha annunciato - di base abbiamo 450 posti di rianimazione in Veneto e non vogliamo comprimere l'attività ordinaria già quasi totalmente occupata da trapiantanti, quadri clinici pesanti, politraumatizzati da incidenti stradali, malati oncologici".