Coronavirus: Zaia, 'nessuna ribellione in corso, conoscere basi scientifiche per zona rossa'

Venezia, 9 mar. (Adnkronos) - "Il DPCM dice "sentire le regioni" e noi non abbiamo avuto modo di essere sentiti quella notte. Vorremmo quindi conoscere le basi scientifiche che hanno portato all'inserimento nella zona rossa di Venezia, Treviso e Padova, visto che i cluster sono ospedalieri, quindi dentro gli ospedali, non nella popolazione. Non abbiamo alcuna ribellione in corso, nè vogliamo mostrare i muscoli". Lo ha assicurato il presidente del Veneto, Luca Zaia oggi dalla sede della Protezione Civile di Marghera.