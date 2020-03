Coronavirus: Confagricoltura Padova, merce ferma e calo ordinativi per florovivaisti (2)

09 marzo 2020 a

(Adnkronos) - Conferma Paolo Michieli, florovivaista di Vescovana che è l'unico produttore in Italia della pianta tropicale Tillandsia, utilizzata molto per gli allestimenti floreali: “Noi lavoriamo soprattutto con fiere e manifestazioni, che stanno saltando tutte. Quindi ci stiamo trovando senza lavoro – dice -. Lavoravamo con il Fuori Salone di Milano, ma l'hanno spostato e chissà se lo faranno. Ogni giorno ci fioccano disdette di eventi annullati. In più sono chiusi i centri Garden, che erano un'altra voce importante del nostro indotto. Abbiamo messo i dipendenti in part time, ma siamo molto preoccupati”.

Il presidente della Federazione nazionale del florovivaismo di Confagricoltura, Francesco Mati, si è fatto portavoce dello sconcerto della categoria perché alle frontiere vengono disdetti o rifiutati piante e fiori destinati all'esportazione o messi in quarantena con interpretazioni restrittive di alcune dogane. “Il blocco dell'export di prodotti florovivaistici è assurdo e pretestuoso – ha detto -. Ci vogliono interventi chiari e rigorosi, a livello europeo ma anche mondiale, per fermare lo sciacallaggio in atto. Tutto il Made in Italy, compreso quello florovivaistico, è sotto attacco”. I nostri produttori sono ingiustamente minacciati nei loro interessi economici, rischiano il tracollo delle loro imprese e minacciano proteste alle frontiere con la Francia”.