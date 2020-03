Coronavirus: Confagricoltura Padova, merce ferma e calo ordinativi per florovivaisti

09 marzo 2020 a

Padova, 9 mar. (Adnkronos) - Pioggia di ordini disdetti e merce destinata all'estero bloccata alle frontiere o ferma per mancanza di trasportatori. L'emergenza coronavirus sta causando molti problemi ai florovivaisti del Basso Padovano, che stanno accusando un forte calo nel lavoro che rischia di inficiare il periodo positivo del comparto.

“Fatichiamo a trovare trasporti per portare la merce nell'Est europeo – spiega Pandolfo Older, presidente dei florovivaisti di Confagricoltura Padova che ha l'azienda a Saonara -. Non riesco a trovare camion per la Romania per un ordinativo riguardante piante da frutto. Gli autisti temono di venire in Italia per paura di essere messi in quarantena nel loro Paese o bloccati alle frontiere. La prima bozza del decreto del governo sulle restrizioni nelle aree più colpite dal virus ha scatenato il panico. Stiamo cercando di tranquillizzare la clientela, ma il clima è molto teso. Inoltre stiamo subendo un grosso calo di ordinativi perché molti nostri clienti grossi sono in Lombardia, come il centro giardinaggio Garden di Milano, che è costretto a chiudere nei weekend. Abbiamo perso la Festa della donna e ora perderemo anche Pasqua. La preoccupazione è per il futuro: se questi clienti perdono incassi, slitteranno anche i pagamenti per gli acquisti. Rischia di andare gambe all'aria un intero settore”.