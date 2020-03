09 marzo 2020 a

(Adnkronos) - Le due ragazze, di 21 e 34 anni sono state identificate e denunciate per le ipotesi di reato di procurato allarme. Una delle due anche per inosservanza ai provvedimenti dell'autorità, perché non avrebbe comunicato alle autorità sanitarie il suo rientro in Sicilia da Milano.