Benetton: Massimo Reolon nuovo ad del Gruppo

Treviso, 9 mar. (Adnkronos) - Massimo Renon sarà il nuovo Amministratore Delegato di Benetton Group. Il manager assumerà l'incarico nel mese di Aprile. Classe 1970, Massimo Renon proviene da Marcolin Group, una delle aziende leader a livello mondiale nel settore dell'eyewear, dove ricopre il ruolo di Ceo dal 2017.

Laureato in Scienze Politiche con specializzazione in Business Management alla Bocconi e alla Columbia University di New York, Renon ha consolidato una significativa competenza nazionale e globale. Inizia la sua carriera presso Giacomelli Sport, passando successivamente in Luxottica, dove matura una forte esperienza internazionale. Nel 2010 entra in Ferrari, per poi passare in Safilo e successivamente nel Gruppo Kering, dove partecipa alla costituzione e start up della divisione Eyewear. L'ingresso di Renon in Benetton Group si pone come obiettivo l'implementazione del processo di rilancio del business avviato dal Presidente Luciano Benetton nel 2018.