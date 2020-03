Coronavirus: anche Jesolo si adegua alle nuove misure (2)

09 marzo 2020 a

(Adnkronos) - “Anche a noi viene chiesto un impegno e uno sforzo per aiutare il Paese a superare la situazione di emergenza. Questa richiesta prevede che per un certo periodo cambino le nostre abitudini e i nostri comportamenti; una misura che può sembrare severa ma che guarda alla salute di noi stessi, dei nostri cari, del vicino di casa e della nostra stessa comunità - dichiara il sindaco di Jesolo, Valerio Zoggia -. Dobbiamo fare del nostro meglio per comprendere che questo cambio è necessario e se fatto in modo corretto può sostenere un ritorno alla normalità. È questo il senso di responsabilità che ci viene chiesto e che a mia volta rivolto a tutti gli jesolani”.