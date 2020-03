Coronavirus: rettore Unipd, '70 mila ore di lezione online'

09 marzo 2020 a

Padova, 9 mar. (Adnkronos) - "L'Università di Padova non si ferma. Nonostante la difficile situazione che stiamo vivendo nel nostro territorio e in generale nel Paese, emergenza che ci costringe a modificare le nostre abitudini, oggi, primo giorno a pieno regime per la didattica online, sono state erogate in modalità telematica 70mila ore di lezione, tramite le piattaforme Moodle, Kaltura e Zoom – spiega il Rettore dell'Università di Padova, Rosario Rizzuto –. Un dato che fotografa, più di tante parole, l'impegno dell'Ateneo patavino. E certifica lo sforzo corale di una grande comunità che ha risposto alle difficoltà oggettive del momento con tenacia, passione e tanta competenza. Ringrazio quindi i professori, che hanno rivoluzionato le modalità didattiche, il personale tecnico ed amministrativo, che con impegno e professionalità ha reso possibile questo cambiamento e ha tenuto attivi i servizi di ateneo e i nostri studenti, generosi nel sopportare l'inevitabile disagio e capaci, come abbiamo potuto vedere, di fornire una grande risposta di frequenza, anche a distanza".